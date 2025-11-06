W skrócie Mercedes ukończył w stanie surowym hale nowej fabryki samochodów dostawczych w Jaworze.

Zakład będzie produkował innowacyjne elektryczne pojazdy użytkowe na nowej platformie VAN.EA.

Inwestycja przyniesie regionowi około 1500 nowych miejsc pracy i będzie prowadzić produkcję neutralną klimatycznie.

Umowa zakupu terenu inwestycyjnego została podpisana pod koniec 2023 roku, ceremonia inauguracji budowy odbyła się w grudniu 2024 roku, natomiast w maju 2025 roku zamontowano pierwszą podporę konstrukcyjną lakierni - jednego z kluczowych obiektów kompleksu.

Przełom w sprawie budowy fabryki Mercedesa

Teraz, jak informuje Mercedes, budowa fabryki w Jaworze wchodzi w kolejny kluczowy etap. Jedenaście miesięcy po uroczystym wbiciu pierwszej łopaty hale produkcyjne nowego zakładu samochodów dostawczych są już w stanie surowym. To ważne wydarzenie uczczono tradycyjną ceremonią zawieszenia wiechy z udziałem przedstawicieli niemieckiej marki.

Jestem bardzo dumny, że Jawor stanie się częścią rodziny Mercedes-Benz Vans, produkując symbol segmentu dużych pojazdów dostawczych - nowego Sprintera, opartego na nowej architekturze Mercedes-Benz Van Architecture

Nowa fabryka skupi się na pojazdach dostawczych

Inwestycja realizowana jest w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest Park", w sąsiedztwie istniejących zakładów Mercedesa w Jaworze, produkujących silniki i baterie do pojazdów elektrycznych.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury umożliwiło optymalizację kosztów i skrócenie harmonogramu budowy. Docelowo fabryka będzie wytwarzać elektryczne Sprintery nowej generacji, oparte na modułowej platformie VAN.EA.

Nowy zakład ma funkcjonować w sposób neutralny pod względem emisji CO2 oraz częściowo samodzielnie wytwarzać energię elektryczną. Hale budowy karoserii i lakiernia zostaną wyposażone w systemy automatyzacji.

Docelowo zakład zapewni 1500 miejsc pracy

W zamian za wsparcie publiczne w postaci dotacji inwestycyjnej Mercedes zobowiązał się do utworzenia 300 nowych miejsc pracy do końca 2027 roku. W dalszej perspektywie zatrudnienie w nowym zakładzie ma wzrosnąć do 1500 etatów. To kolejny krok w rozwoju obecności koncernu w regionie - w ramach istniejących już fabryk na terenie "Invest Parku" Mercedes zatrudnia ponad 1300 osób.

