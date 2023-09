Spis treści: 01 Powstanie kolejny odcinek drogi S16

02 Kiedy ruszą prace na odcinku S16?

03 S16 poprawi komfort podróży w województwie podlaskim

04 Odcinek S8 jednak powstanie. Niespodziewana decyzja rządu

Powstanie kolejny odcinek drogi S16

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiło ogłoszenie o przetargu na wykonawcę odcinka drogi ekspresowej S16 Knyszyn - Krynice. Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie zaprojektowanie i zbudowanie 8,6-kilometrowego fragmentu trasy od projektowanego węzła Knyszyn do okolicy Krynic. Tam trasa ma planowo łączyć się z projektowanym odcinkiem S19 (na planowanym węźle Dobrzyniewo). Następnie wspólnym przebiegiem obu ekspresówek droga będzie poprowadzona do węzła Białystok Zachód. Tam zaś ma łączyć się z drogą ekspresową S8.

W ramach inwestycji ma powstać droga dwujezdniowa (na każdej jezdni po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra oraz pas awaryjny). Oprócz tego zaplanowano powstanie dziewięciu obiektów inżynierskich, w tym: trzech wiaduktów, czterech przejść dla zwierząt oraz dwóch przepustów. Wybór rodzaju nawierzchni należeć ma do wybranego wykonawcy. Nośność jezdni ma natomiast wynosić do 11,5 tony na oś.

Zdjęcie Ogłoszony przetarg dotyczy niemal 9-kilometrowego odcinka S16 Knyszyn - Krynice. / GDDKiA

S16 między Ełkiem, a Knyszynem została wpisana do sieci dróg ekspresowych w maju 2016. Obecnie prowadzone są prace planistyczne, które mają związek z wyborem najkorzystniejszego wariantu tej trasy. W przypadku odcinka Knyszyn - Krynice tego typu działania zakończyły się wcześniej, a to dzięki wydanej w grudniu 2015 roku decyzji środowiskowej (ostatecznej od lutego 2016 roku) dla przygotowywanego wówczas fragmentu drogi ekspresowej S19 Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo - Choroszcz. Program Inwestycyjny dla trasy między Knyszynem i Krynicami został uzgodniony w lipcu tego roku.

Kiedy ruszą prace na odcinku S16?

Białostocki oddział GDDKiA informuje, że podpisanie umowy ze zwycięzcą ogłoszonego teraz przetargu zaplanowane jest na pierwszą połowę przyszłego roku. To zaś pozwoli na uzyskanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Planuje się, że nastąpi to w 2025 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace budowlane na fragmencie S16 rozpoczną się w 2025 roku i zakończą w 2028 roku.

S16 poprawi komfort podróży w województwie podlaskim

Drogi ekspresowe S16 Ełk - Białystok, S19 Kuźnica - Białystok - Lublin, S8 Knyszyn (Białsystok) - Raczki (Suwałki) oraz, jak to określa białostocki oddział GDDKiA, "praktycznie finalizowana", jeśli chodzi o budowę, droga S61 Ostrów Mazowiecka - Budzisko będą tworzyć sieć umożliwiającą bezpieczne i szybkie podróżowanie w województwie podlaskim. Oczywiście przełoży się to na skomunikowanie regionu z resztą kraju. Dodatkową korzyścią stworzenia tych tras będzie wyprowadzenie tranzytu poza granice podlaskich miast i miejscowości.

Odcinek S8 jednak powstanie. Niespodziewana decyzja rządu

Na początku września Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że przyjęta została uchwała, dzięki której w "Rządowym Programie Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)" pojawił się właśnie wyżej wymieniony 90-kilometrowy fragment S8. Rząd oraz przedstawiciele partii rządzącej argumentowali taką decyzję m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa i kwestiami obronnymi. Zdaniem działacza opozycji w regionie taka decyzja jest związana jednak z prowadzoną obecnie kampanią wyborczą przed październikowymi wyborami parlamentarnymi.