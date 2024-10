Nowe policyjne radiowozy już na służbie

Oficjalna uroczystość przekazania nowych radiowozów policjantom, odbyła się na Placu Sławika i Antalla przed Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" w Katowicach. Do komend policji na Śląsku trafiło 85 oznakowanych samochodów, a wybór padł na jeden tylko model. To Toyota Corolla TS, czyli wersja kombi japońskiego modelu. Łączny koszt ich zakupu to 12 996 505,95zł.

Nowe radiowozy zastąpią najbardziej wyeksploatowane pojazdy w jednostkach śląskiej policji. Tamtejsze dowództwo podkreśla przy tym, że dzięki nowym radiowozom "policjanci będą mogli wykonywać swoje zadania służbowe oraz dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, jednocześnie troszcząc się o środowisko". Na aspekt ekologiczny położono tu szczególny nacisk, a sam zakup samochodów było realizowany w ramach zadania o nazwie "Nowocześni, szybcy, ekologiczni - zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji. Etap VI".

Reklama

700 nowych radarów dla policji. Już nie wykręcisz się od mandatu

Zdjęcie Policyjne Toyoty Corolle TS / Policja

Nowe radiowozy trafią do następujących jednostek śląskiej policji:

Komenda Wojewódzkia Policji w Katowicach - 9 pojazdów

Komisariat Autostradowy Policji w Gliwicach - 4 pojazdy

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej - 10 pojazdów

Komenda Powiatowej Policji w Bieruniu - 2 pojazdy

Komenda Miejska Policji w Bytomiu - 2 pojazdy

Komenda Miejska Policji w Chorzowie - 1 pojazd

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie - 2 pojazdy

Komenda Miejska Policji w Częstochowie - 6 pojazdów

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej - 4 pojazdy

Komenda Miejska Policji w Gliwicach - 4 pojazdy

Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju - 2 pojazdy

Komenda Miejska Policji w Jaworznie - 2 pojazdy

Komenda Miejska Policji w Katowicach - 5 pojazdów

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku - 1 pojazd

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie - 3 pojazdy

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach - 3 pojazdy

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu - 1 pojazd

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich - 1 pojazd

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu - 3 pojazdy

Komenda Miejska Policji w Rybniku - 6 pojazdów

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich - 1 pojazd

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu - 3 pojazdy

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim - 1 pojazd

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu - 2 pojazdy

Komenda Miejska Policji w Żorach - 3 pojazdy

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu - 4 pojazdy

Zdjęcie Policyjne Toyoty Corolle TS / Policja

Jaką moc mają policyjne Toyoty Corolle?

Wybór Toyoty Corolli TS na nowe radiowozy nie jest zaskakujący, ponieważ wiele jednostek policji już z nich korzysta, a niektóre jeździły japońskimi hybrydami jeszcze w czasach obecności na rynku Aurisa. Nowe auta są jednak zauważalnie bardziej dynamiczne od wcześniej kupionych Corolli, ponieważ są to już egzemplarze po modernizacji. Jedną z większych nowości wtedy wprowadzonych było wzmocnienie silnika elektrycznego w odmianie 1.8 Hybrid, dzięki czemu moc systemowa wzrosła ze 122 KM do 140 KM. Różnica wydaje się symboliczna, ale to oraz optymalizacja całego układu napędowego, pozwoliły na skrócenie czasu potrzebnego na sprint do 100 km/h z 11,1 s, do 9,4 s. Średnie zużycie paliwa to według producenta 4,5 l/100 km.

Nowe furgony dla policji. Kosztowały miliony, teraz będą wozić więźniów

Zdjęcie Policyjna Toyota Corolla TS / Policja

Śląska policja zdecydowała się na zakup Corolli w bazowej wersji wyposażenia Comfort, która obejmuje między innymi 16-calowe felgi aluminiowe, reflektory LED, dwustrefową klimatyzację automatyczną, cyfrowe zegary (12,3 cala), system multimedialny (10,5 cala), kamera cofania oraz pakiet systemów wsparcia kierowcy. Cena takiego auta to 131 900 zł, ale policja wydała na każdy egzemplarz ponad 150 tys. zł. Jak rozumiemy, jest to całkowita kwota, obejmująca także dostosowanie pojazdów do wymogów policyjnych.