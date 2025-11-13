Spis treści: Google Maps z wirtualnym asystentem Inteligentne komunikaty i raporty drogowe Google Maps Funkcja Lens built with Gemini Kiedy aktualizacja Google Maps trafi do Europy?

Google Maps to zdecydowanie najbardziej popularna aplikacja nawigacyjna wśród kierowców. Z roku na rok jest aktualizowana i ulepszana - zwykle z korzyścią dla użytkowników. Obecnie pełni funkcję czegoś więcej niż samej nawigacji, bo informuje o niebezpieczeństwach, natężeniu ruchu czy ograniczeniach prędkości. Wkrótce kierowcy dostaną nowe funkcjonalności, związane głównie z "podpięciem" sztucznej inteligencji Gemini.

Google Maps z wirtualnym asystentem

Najważniejszą nowością jest możliwość prowadzenia naturalnych rozmów z aplikacją. Zamiast krótkich, sztywnych komend głosowych, użytkownik będzie mógł zadawać złożone pytania - podobnie jak w rozmowie z człowiekiem. Wystarczy powiedzieć na przykład: "Znajdź tanią restaurację z wegańskim menu po drodze. Czy są tam wolne miejsca parkingowe?". Gemini rozumie kontekst i wykonuje kilka kroków jednocześnie: analizuje trasę, szuka lokali, sprawdza ich dostępność i ocenia sytuację z parkowaniem.

Asystent potrafi także korzystać z kalendarza użytkownika - jeśli pozwolimy mu na dostęp, może automatycznie dodać do niego termin spotkania lub przypomnienie o planowanym postoju.

Inteligentne komunikaty i raporty drogowe Google Maps

Aktualizacja przynosi też usprawnienia w sposobie zgłaszania zdarzeń drogowych. Zamiast klikania na ekranie niebawem będzie można powiedzieć: "Widzę wypadek" lub "Przed nami korek". System natychmiast zapisze informację i udostępni ją innym użytkownikom, pomagając w tworzeniu dokładniejszych map natężenia ruchu.

Zmieni się również sposób, w jaki Google Maps będzie udzielało wskazówek. Zamiast suchych komunikatów typu "Skręć w prawo za 500 metrów", aplikacja będzie korzystać z charakterystycznych punktów orientacyjnych. W praktyce kierowca usłyszy: "Skręć w lewo za stacją benzynową" albo "Za kawiarnia po prawej trzymaj się prawego pasa". Nowy system ma wykorzystywać dane o ponad 250 milionach miejsc oraz aktualne obrazy z Google Street View, co pozwoli uczynić nawigację bardziej intuicyjną.

Funkcja Lens built with Gemini

Kolejna nowość to rozszerzenie funkcji kamery w aplikacji. Dzięki opcji "Lens built with Gemini" użytkownik może skierować aparat telefonu na budynek, restaurację czy zabytek i zapytać: "Co to za miejsce?" albo "Jakie potrawy są tam najpopularniejsze?". Aplikacja natychmiast wyświetli odpowiedź wraz z opiniami, zdjęciami i ocenami.

Funkcja ta na razie działa tylko w Stanach Zjednoczonych, ale Google zapowiada jej szybkie wdrożenie w innych krajach. Docelowo ma być dostępna na wszystkich urządzeniach z Androidem i iOS-em.

Kiedy aktualizacja Google Maps trafi do Europy?

Na razie Google nie podało konkretnej daty wprowadzenia nowości w Polsce. Wiadomo jedynie, że aktualizacja będzie "rozszerzana stopniowo w najbliższych tygodniach", wszędzie tam, gdzie dostępna jest platforma Gemini. Oznacza to, że część użytkowników w Europie może zobaczyć pierwsze zmiany wcześniej - inne funkcje pojawią się dopiero po uzyskaniu lokalnych zezwoleń.

Gemini działa już w ponad 230 krajach i obsługuje 40 języków, więc wdrożenie w Polsce wydaje się tylko kwestią czasu. Google przygotowuje też osobne uaktualnienie dla systemu Android Auto, które pozwoli kierowcom korzystać z nowych funkcji bezpośrednio z poziomu ekranu samochodu.

