Nowa aktualizacja Google Maps. Kierowcy pokochają te zmiany

Szymon Piaskowski

Google zapowiedziało największą od lat aktualizację swojej aplikacji Google Maps, która do tej pory pełniła głównie funkcję przewodnika po trasie, właśnie wchodzi w zupełnie nową erę. Dzięki integracji z platformą sztucznej inteligencji Gemini, aplikacja stanie się prawdziwym wirtualnym asystentem kierowcy - będzie potrafiła rozmawiać, analizować sytuację na drodze i wykonywać złożone polecenia głosowe.

Google Maps z asystentem głosowym Gemini – oto, co się zmieni?
Maciej OlesiukINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Google Maps z wirtualnym asystentem
  2. Inteligentne komunikaty i raporty drogowe Google Maps
  3. Funkcja Lens built with Gemini
  4. Kiedy aktualizacja Google Maps trafi do Europy?

Google Maps to zdecydowanie najbardziej popularna aplikacja nawigacyjna wśród kierowców. Z roku na rok jest aktualizowana i ulepszana - zwykle z korzyścią dla użytkowników. Obecnie pełni funkcję czegoś więcej niż samej nawigacji, bo informuje o niebezpieczeństwach, natężeniu ruchu czy ograniczeniach prędkości. Wkrótce kierowcy dostaną nowe funkcjonalności, związane głównie z "podpięciem" sztucznej inteligencji Gemini.

Google Maps z wirtualnym asystentem

Najważniejszą nowością jest możliwość prowadzenia naturalnych rozmów z aplikacją. Zamiast krótkich, sztywnych komend głosowych, użytkownik będzie mógł zadawać złożone pytania - podobnie jak w rozmowie z człowiekiem. Wystarczy powiedzieć na przykład: "Znajdź tanią restaurację z wegańskim menu po drodze. Czy są tam wolne miejsca parkingowe?". Gemini rozumie kontekst i wykonuje kilka kroków jednocześnie: analizuje trasę, szuka lokali, sprawdza ich dostępność i ocenia sytuację z parkowaniem.

Asystent potrafi także korzystać z kalendarza użytkownika - jeśli pozwolimy mu na dostęp, może automatycznie dodać do niego termin spotkania lub przypomnienie o planowanym postoju.

Inteligentne komunikaty i raporty drogowe Google Maps

Aktualizacja przynosi też usprawnienia w sposobie zgłaszania zdarzeń drogowych. Zamiast klikania na ekranie niebawem będzie można powiedzieć: "Widzę wypadek" lub "Przed nami korek". System natychmiast zapisze informację i udostępni ją innym użytkownikom, pomagając w tworzeniu dokładniejszych map natężenia ruchu.

    Zmieni się również sposób, w jaki Google Maps będzie udzielało wskazówek. Zamiast suchych komunikatów typu "Skręć w prawo za 500 metrów", aplikacja będzie korzystać z charakterystycznych punktów orientacyjnych. W praktyce kierowca usłyszy: "Skręć w lewo za stacją benzynową" albo "Za kawiarnia po prawej trzymaj się prawego pasa". Nowy system ma wykorzystywać dane o ponad 250 milionach miejsc oraz aktualne obrazy z Google Street View, co pozwoli uczynić nawigację bardziej intuicyjną.

    Funkcja Lens built with Gemini

    Kolejna nowość to rozszerzenie funkcji kamery w aplikacji. Dzięki opcji "Lens built with Gemini" użytkownik może skierować aparat telefonu na budynek, restaurację czy zabytek i zapytać: "Co to za miejsce?" albo "Jakie potrawy są tam najpopularniejsze?". Aplikacja natychmiast wyświetli odpowiedź wraz z opiniami, zdjęciami i ocenami.

    Funkcja ta na razie działa tylko w Stanach Zjednoczonych, ale Google zapowiada jej szybkie wdrożenie w innych krajach. Docelowo ma być dostępna na wszystkich urządzeniach z Androidem i iOS-em.

    Kiedy aktualizacja Google Maps trafi do Europy?

    Na razie Google nie podało konkretnej daty wprowadzenia nowości w Polsce. Wiadomo jedynie, że aktualizacja będzie "rozszerzana stopniowo w najbliższych tygodniach", wszędzie tam, gdzie dostępna jest platforma Gemini. Oznacza to, że część użytkowników w Europie może zobaczyć pierwsze zmiany wcześniej - inne funkcje pojawią się dopiero po uzyskaniu lokalnych zezwoleń.

    Gemini działa już w ponad 230 krajach i obsługuje 40 języków, więc wdrożenie w Polsce wydaje się tylko kwestią czasu. Google przygotowuje też osobne uaktualnienie dla systemu Android Auto, które pozwoli kierowcom korzystać z nowych funkcji bezpośrednio z poziomu ekranu samochodu.

