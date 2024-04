Jest ciepło. To oznacza więcej motocyklistów i rowerzystów

W ostatnim czasie w Polsce notowano rekordowe, jak na tę porę roku, temperatury. Wyjątkowo ciepłe dni sprawiły, że na ulicach pojawiło się wiele osób poruszających się jednośladami - motocyklami, rowerami czy elektrycznymi hulajnogami. Niestety wiele z nich nie zważa na swoje bezpieczeństwo.

Policja zwraca uwagę, że ci użytkownicy ruchu nie są chronieni w taki sposób, jak podróżujący autami. W związku z tym są oni znacznie bardziej narażeni na skutki różnego rodzaju zdarzeń drogowych. Policjanci wskazują, że przekraczanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległości czy też nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu to najczęstsze przyczyny wypadków, których sprawcami są osoby jeżdżące jednośladami. A konsekwencje takich zdarzeń mogą być bardzo poważne.

Ze statystyk opublikowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w całym 2023 roku zginęło 154 rowerzystów, 189 motocyklistów, 41 osób poruszających się motorowerami i 3 osoby jadące hulajnogami elektrycznymi.

Policjanci ruszają z nową akcją. Będą edukować użytkowników jednośladów

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach policjanci ruszyli z ogólnopolską akcją informacyjną o nazwie "Jednośladem Bezpiecznie Do Celu", która skierowana jest właśnie do motocyklistów, rowerzystów czy poruszających się hulajnogami elektrycznymi. Akcja ma potrwać do 20 czerwca.

Jak wskazano, działania mają na celu przypomnieć i uświadomić użytkownikom jednośladów, że są oni niechronionymi uczestnikami ruchu oraz o zagrożeniach z tym związanych. Policjanci będą również promować właściwe zachowania np. poprzez stosowanie odpowiedniego ubioru, używanie certyfikowanych kasków oraz korzystanie z odblasków.

Jednośladów na naszych drogach jest coraz więcej. Kierują nimi osoby w różnym wieku, w tym też niepełnoletnie. Jednak każdy użytkownik tego typu pojazdu powinien mieć na uwadze, że uczestnicząc w wypadku drogowym narażony jest na znaczne niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia zwraca uwagę policja

Funkcjonariusze zwracają uwagę, by zachować rozsądek i nie stwarzać niebezpiecznych sytuacji na drodze. Apelują o przestrzeganie przepisów, szczególnie tych dotyczących prędkości oraz pierwszeństwa przejazdu.

Bądźmy świadomi tego, że na drodze każde zdarzenie z udziałem którejś z tych osób może nieść za sobą tragiczne skutki. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów, ograniczone zaufanie, ale także wzajemny szacunek i tolerancja uczestników ruchu drogowego wskazują funkcjonariusze

Specjalne spoty na ekranach w całej Polsce

W ramach akcji na ekranach rozmieszczonych m.in. przy głównych trasach, dworcach, stacjach pali czy centrach handlowych emitowane będą specjalne spoty informacyjne.