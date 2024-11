Jak informowaliśmy niedawno - szwedzki producent akumulatorów Northvolt został zmuszony do redukcji zatrudnienia i wstrzymania produkcji w swoich europejskich zakładach. Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze Reutera wynika, że firma regularnie nie osiąga swoich tygodniowych celów produkcyjnych dotyczących ogniw gotowych do wysyłki. W piątek przedstawiciele koncernu zakomunikowali, że firma potrzebuje od 1 do 1,2 mld dolarów wsparcia na restrukturyzację.

Fabryka Northvolt w Gdańsku na sprzedaż. Będą grupowe zwolnienia

Pomimo wcześniejszych zapewnień, problemy nie ominęły także polskiej fabryki Northvolt w Gdańsku, która w najbliższym czasie ma zostać wystawiona na sprzedaż. Zamknięcie zakładu związanego z produkcją magazynów energii zostało potwierdzone przez rzeczniczkę szwedzkiego koncernu w Polsce, Annę Sobolewską. Spółka zaznaczyła, że część załogi czekają grupowe zwolnienia. Sama firma negocjuje z kolei kwestie sprzedaży drugiej części biznesu obejmującego produkcję systemów bateryjnych do zastosowań przemysłowych.

Sprzedaż będzie obejmowała aktywa biznesowe, technologię, produkty oraz bazę klientów, a także zakład prototypowania systemów bateryjnych zlokalizowany w Sztokholmie oraz zakład produkcyjny, który od 6 lat prowadzi działalność przy ul. Elbląskiej w Gdańsku. poinformowano w komunikacie

Komisja Europejska broni swojego zaangażowania w projekty bateryjne

W kontekście kryzysu szwedzkiego giganta, głos zabrała Komisja Europejska, która od dłuższego czasu angażuje się we wspieranie europejskich projektów bateryjnych. Inicjatywa określana mianem "europejskiego sojuszu bateryjnego" miała skupiać europejskie projekty pod wspólnym, unijnym parasolem. Miało to pozwolić na zbudowanie wydajnych łańcuchów wartości i skumulowanie finansowania. W ocenie rzeczniczki Johany Bernsel, pomimo narastających problemów, inicjatywy w tym zakresie okazały się sukcesem.

Praca, jaką wykonaliśmy na rzecz baterii, w tym sojusz bateryjny, jest sukcesem. Udało nam się zrealizować 30 projektów gigafabryk, których całkowita zainstalowana moc produkcyjna osiągnęła w 2023 r. 167 GWh. stwierdziła Bernsel

Northvolt miał być nadzieją europejskiego przemysłu

Ogłaszając pożyczkę od Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę gigafabryki Northvolt w Szwecji w styczniu br., wiceprzewodniczący KE Marosz Szefczovicz mówił o historii sukcesu i wielkiej nadziei dla europejskiego przemysłu. KE udzieliła gwarancji na pożyczki dla Northvolt w wysokości 313 mln dolarów. Z kolei przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że celem wsparcia jest to, by UE była w stanie pokryć sama dwie trzecie zapotrzebowania na baterie. Pytana, czy pomimo kryzysu Northvolt cel ten pozostaje aktualny i jest nadal możliwy do zrealizowania, rzeczniczka KE odpowiedziała: "Nikt nie ma szklanej kuli".

Northvolt ma problemy nie tylko w Europie. Amerykański oddział koncernu złożył w sądzie wniosek o ochronę przed wierzycielami, co jest pierwszym krokiem postępowania upadłościowego.