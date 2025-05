Internetowe firmy zajmują się znalezieniem tzw. "słupów", czyli osób, które, mimo posiadania prawa jazdy, nie są czynnymi kierowcami. Najczęściej są to osoby bezdomne lub alkoholicy, którzy za niewielką opłatę zgadzają się podpisać dokument, w którym przyznają się do kierowania pojazdem w momencie popełnienia wykroczenia. W ten sposób prawdziwy sprawca unika odpowiedzialności. Ze względu na lukę w niemieckim prawie, takie działania są legalne.

Wykroczenia, które ujawnione zostały przez fotoradar wiążą się z wykonaniem pamiątkowej fotografii. Weryfikacja tożsamości osoby, która przyznała się do winy i tej, która znajduje się na zdjęciu, następuje dopiero w przypadku, gdy pojawiają się poważne rozbieżności lub uzasadnione podejrzenie, że to nie ta sama osoba

Ma to jednak miejsce w przypadkach, gdy doszło do rażącej pomyłki ze strony "agencji" i nie zgadza się płeć, wiek czy miejsce zamieszkania. Jeżeli dane te są niemalże identycznie, policjanci nie sprawdzają dokładnie każdego zlecenia i automatycznie nakładają mandat na osobę, która przyznała się do popełnienia wykroczenia. Proceder ten choć prosty, jest bardzo skuteczny. Trzeba jednak pamiętać, że chociaż jest legalny, to za składanie fałszywych zeznań grożą poważne kary.