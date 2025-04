Kiedy autostrada A1 będzie zamknięta?

Spółka Autobahn GmbH zarządzają niemieckimi autostradami, poinformowała o zamknięciu odcinka autostrady A1. Kierowcy nie będą mogli skorzystać z odcinka między węzłami Leverkusen-West i Leverkusen. Od 4 kwietnia od godziny 22:00 do poniedziałku 7 kwietnia do godziny 5:00 fragment będzie nieprzejezdny w obu kierunkach. Dla kierowców przejeżdżających w weekend autostradą A1 przygotowano objazdy.

Jakie objazdy na autostradzie A1?

I tak podróżujący w stronę Dortmundu na węźle Leverkusen-West będą musieli zjechać na autostradę A59 prowadzącą w kierunku Dusseldorfu aż do węzła Dusseldorf-Sud. Tam należy skierować się na trasę A46 w kierunku Wuppertalu, do węzła Wuppertal-Nord. Tam kierowcy ponownie mogą wjechać na autostradę A1 w kierunku Dortmundu.

Kierowcy jadący z kolei autostradą A1 w kierunku Koblencji od strony węzła Leverkusen będą przekierowywani na węzeł Leverkusen-West. Następnie powinni przejechać drogą A59 w kierunku Dusseldorfu do węzła Leverkusen-Rheindorf. Na nim należy zawrócić i z powrotem przejechać trasą A59 do węzła Leverkusen-West. Stamtąd można kontynuować podróż autostradą A1 do Koblencji.

Użytkownicy drogi A59 z Leverkusen-Wiesdorf muszą skorzystać z dróg miejskich, by dotrzeć do węzła Leverkusen-Zentrum w ciągu drogi A3. Nie można przejechać węzłem Leverkusen-West na autostradę A1 w kierunku Dortmundu. Następnie trzeba jechać autostradą A3 w kierunku Oberhausen aż do węzła Leverkusen. Tam można wjechać na autostradę A1 stronę Dortmundu.

Lokalni kierowcy, którzy będą chcieli przeprawić się na drugą stronę Renu, będą mogli skorzystać z promu kursującego między Leverkusen-Hitdorf i Kolonią-Langel. W sobotę i w niedzielę kursuje on w godzinach 10:00-17:00.

Ile kilometrów ma niemiecka autostrada A1?

Niemiecka autostrada A1 prowadzi od Heiligenhafen nad Morzem Bałtyckim do Saarbrucken w pobliżu granicy z Francją. Planowo długość trasy ma wynosić 774 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 748 km. Najstarszy odcinek tej autostrady został oddany do użytku jeszcze w 1936 roku. To fragment między Bremen i Hamburgiem.

Renault Rafale E-Tech 300 – test wideo SUV-a plug-in z napędem 4x4 Interia pl INTERIA.PL