Wjazd do Niemiec nie oznacza, że na autostradach kierowcy są bezkarni i mogą bić rekordy prędkości. Choć na większości odcinków faktycznie nie obowiązują stałe ograniczenia, należy pamiętać o tymczasowych limitach oraz zalecanej prędkości 130 km/h

„Nielimitowane drogi” stanowią aż 70 proc. całej sieci autostrad. O ile cieszy to kierowców z całej Europy, to duża część Niemców ma na ten temat odmienne zdanie.

Spada liczba kierowców, którzy chcą ograniczeń prędkości na niemieckich autostradach

Dyskusje na temat konieczności wprowadzenia ograniczeń prędkości na wszystkich autostradach w Niemczech trwają od lat. Z najnowszej ankiety ośrodka Forsa wynika, że liczba kierowców popierających ten pomysł spada.

Na pytanie, czy są za wprowadzeniem ogólnego ograniczenia prędkości, 57 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 41 proc. było przeciwnych ograniczeniu prędkości, a reszta nie udzieliła odpowiedzi. W tym samym badaniu w 2022 i 2023 r. aż 63 proc. zmotoryzowanych twierdziło, że wprowadzenie ograniczenia szybkości będzie dobrym krokiem.

W badaniu wzięło udział 1002 kierowców. Średnio wskazywali, że optymalnym limitem prędkości byłoby 133 km/h - o 3 km/h więcej niż w 2023 roku.

Limity prędkości na autostradzie powodem politycznych sporów

Poprzedni rząd Niemiec nie był w stanie wprowadzić ograniczenia prędkości na autostradzie ze względu na sprzeciw liberalnej FDP. Obecnie temat wrócił na tapetę, ponieważ partie CDU, CSU i SPD, które właśnie negocjują nową umowę koalicyjną, nie są zgodne w tej kwestii.

SPD opowiada się za wprowadzeniem ograniczenia szybkości na autostradach do 130 km/h, a CDU oraz CSU odrzucają tę propozycję. Tak wynika z dokumentu grupy roboczej ds. transportu, infrastruktury, budownictwa i mieszkalnictwa, który został udostępniony Niemieckiej Agencji Prasowej.

Ograniczenie prędkości na autostradzie pozytywnie wpłynie na środowisko

Wraz powrotem tematu ograniczenia prędkości na autostradzie opublikowany został raport Federalnego Ministerstwa Transportu, który przygotowany został przez Federalny Instytut Badań Autostrad (BASt).

Według badań limit prędkości na poziomie 130 km/h pozwoliłby zmniejszyć emisję CO2 od 1,3 do 2 mln ton rocznie, co odpowiada około 1 do 1,5 proc. emisji związanej z ruchem drogowym w ubiegłym roku.

Ograniczenie prędkości znakami to początek. Lepiej ograniczyć samochody

Dalsza część badania BASt wskazuje, że konstrukcyjne ograniczenie maksymalnej prędkości samochodów w Niemczech do 130 km/h mogłoby zmniejszyć emisję CO₂ nawet o 4,2 mln ton rocznie. Wymagałoby to jednak licznych interwencji rządowych, ponieważ pojazdy musiałyby być technicznie dostosowane do nowego limitu. Taka decyzja byłaby jednak bardzo radykalna i mogłaby spotkać się ze sporym sprzeciwem ze strony kierowców..

Po publikacji raportu Federalne Ministerstwo Transportu wezwało do bardziej obiektywnej dyskusji na temat ograniczenia prędkości. Sekretarz stanu Hartmut Höppner w rozmowie z Frankfurter Allgemeine Zeitung podkreślił, że "choć oszczędności emisji dwutlenku węgla są realne, to nie są one tak wysokie, jak często się twierdzi".

Grupa Speed na A2: czujne oko drona namierzyło kierowców łamiących przepisy Policja Policja