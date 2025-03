Program w Monachium zakłada, że każda kobieta, która chce wrócić do domu po godzinie 22:00, może otrzymać 10 euro dopłaty do kosztu nocnego kursu taksówki. Dopłaty mają zapewnić bezpieczny powrót do domu bez konieczności korzystania z komunikacji miejskiej czy spacerów przez niepewne okolice.