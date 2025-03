Policjanci z Tarnowskich Gór szukają złodziei, którzy ukradli przewody elektryczne ze słupów oświetleniowych na śląskim odcinku autostrady A1. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na miejscu są ślady ciężkiego sprzętu, złodzieje użyli go prawdopodobnie do wydobycia i wywiezienia łupu. Do kradzieży infrastruktury oświetleniowej doszło na odcinku autostrady pomiędzy węzłami Gliwice Wschód a Zabrze Zachód, na byłym Punkcie Poboru Opłat Czekanów. Policję powiadomiła GDDKiA.