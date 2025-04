Autostrada A3 w Niemczech zostanie dwukrotnie zamknięta przed świętami ze względu na prace budowlane.

Najbliższe zamknięcie obejmie odcinek między węzłami Passau Sud i Pocking.

Utrudnienia wynikają z rozbudowy węzła Pocking, mającego być połączeniem A3 z autostradą A94.

Kiedy autostrada A3 będzie zamknięta?

Spółka zarządzająca niemieckimi autostradami, Autobahn GmbH, poinformowała, że tuż przed świętami wielkanocnymi zamknie część autostrady A3. I to dwukrotnie. Służby zapowiedziały, że od 14 kwietnia ok. godziny 20:00 do wtorku 15 kwietnia do ok. godziny 6:00 kierowcy jadący w stronę miejscowości Linz nie będą mogli skorzystać z fragmentu między węzłami Passau Sud i Pocking. W tym czasie kierowcy na węźle Passau Sud będą musieli zjechać na objazd oznaczony jako U97. Poprowadzi on przez rejon gminy Furstenzell.

To jednak nie koniec utrudnień, ponieważ już w środę 16 kwietnia kierowcy będą musieli przygotować się na kolejne zamknięcie. Od ok. godziny 20:00 16 kwietnia do ok. 6:00 17 kwietnia zamknięty będzie wjazd na A3 w kierunku Passau na węźle Pocking.

Dlaczego Niemcy zamykają A3?

Zarządca niemieckich autostrad tłumaczy, że planowane zamknięcia A3 są związane z prowadzonymi pracami budowlanymi. Drogowcy rozbudowują węzeł Pocking, by stanowił on w przyszłości połączenie A3 z autostradą A94.

Autobahn GmbH zapowiada, że zakończenie i oddanie do ruchu całego odcinka A94 między Kirchham i Pocking planowane jest na 2027 rok. Zwrócono uwagę, że prace prowadzone są w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na ruch.

Autostrada A3 to jedna z najważniejszych tras w Europie

Autostrada A3 to jedno z najważniejszych połączeń na niemieckiej mapie drogowej. Trasa ta prowadzi od granicy z Holandią w pobliżu Elten (gdzie przechodzi z holenderskiej A12) aż do okolic miejscowości Suben na granicy z Austrią, gdzie trasa przechodzi w autostradę A8. Łącznie autostrada A3 liczy ok. 770 km.

Z uwagi, że A3 jest częścią wielu tras europejskich, należy do grona najważniejszych dróg na Starym Kontynencie. Warto również dodać, że może ona pochwalić się sporym stażem. Najstarszy fragment A3, prowadzący od Oberhausen do Wiesbaden, został stworzony już w 1940 roku.

