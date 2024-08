Spis treści: 01 Przejście graniczne w Rosówku zamknięte. Dlaczego?

02 Zamknięte przejście graniczne w Rosówku. Objazdy

03 Kontrole na granicy polsko-niemieckiej

Przejście graniczne w Rosówku zamknięte. Dlaczego?

Polsko-niemieckie przejście graniczne Rosówek/Rosow znajduje się w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim. Po polskiej stronie prowadzi do niego droga krajowa nr 13, a po niemieckiej - droga B2 biegnąca z północnego -wschodu Niemiec na południe, do granicy z Austrią. Prowadzi m.in. przez Berlin, Lipsk czy Monachium.

Reklama

Od poniedziałku 19 sierpnia 2024 r. przejście graniczne będzie niedostępne. Władze niemieckiej gminy Gartz tłumaczą to zamknięciem i remontem pięciokilometrowego odcinka drogi B2. Prace będą prowadzone od jej skrzyżowania z trasą B113 do przejścia granicznego Rosówek/Rosow. Pierwotnie utrudnienia miały pojawić się już tydzień wcześniej, 12 sierpnia, ale ostatecznie termin ten został przesunięty o kilka dni. Pięciokilometrowy odcinek ma pozostać zamknięty do 27 października.

Zdjęcie Przejście graniczne Rosówek/Rosow będzie zamknięte od 19 sierpnia do 27 października 2024 roku. / screen/Google Maps / INTERIA.PL

Zamknięte przejście graniczne w Rosówku. Objazdy

W czasie remontu kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonego przez lokalne władze objazdu. Jego trasa prowadzi przez drogę federalną B113, węzeł Penkun, autostradę A11 do przejścia granicznego Pomellen/Kołbaskowo. Samochody ciężarowe powinny natomiast kierować się na przejście graniczne Linken/Lubieszyn. Utrudnienia nie dotyczą jednak kierowców i rowerzystów mieszkających w okolicznych niemieckich miejscowościach - Rosow, Neurosow i Neurochlitz.

Przejście graniczne w Rosówku i droga B2 były często wykorzystywane przez kierowców jako alternatywna trasa do poruszania się pomiędzy Szczecinem i Gryfinem. Jadąc przez Niemcy mogliśmy skrócić swoją podróż o kilka minut w porównaniu z DK31.

Kontrole na granicy polsko-niemieckiej

Kierowcy planujący podróż do Niemiec powinni pamiętać o utrudnieniach również na innych przejściach granicznych z naszymi zachodnimi sąsiadami. W połowie października 2023 roku Niemcy wprowadziły kontrole na granicach z Polską Czechami i Szwajcarią. Niemieckie władze tłumaczyły swoją decyzję nielegalnym ruchem imigrantów. Kontrole mają obowiązywać co najmniej do 15 grudnia. U naszych zachodnich sąsiadów trwają dyskusje nad wydłużeniem tego terminu.