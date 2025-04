Problem stał się ostatnio elementem politycznej debaty za sprawą Floriana Müllera, rzecznika CDU ds. polityki ruchu drogowego. Wezwał on do zmian w procesie kształcenia kierowców tak, aby szedł on z duchem czasu i był przystępny cenowo. Sprawę podchwyciły również inne organy państwowe w Niemczech, które od teraz szukają sposobów na obniżenie kosztów uzyskania prawka.

W tym całym zamieszaniu nie brakuje głosów krytycznych, ale jedno jest pewne. Statystyczny młody Niemiec musi przygotować się na prawdziwą gehennę, chcąc pozyskać prawo jazdy.

Drogie prawo jazdy w Niemczech. System uderza w młodych i obcokrajowców

Wyrobienie prawa jazdy w Niemczech to żmudny i monotonny proces. Wiąże się on ze stresem i wieloma wydatkami, które obejmują nie tylko kształcenie w szkołach nauki jazdy. W ostateczną cenę prawa jazdy wlicza się również inne koszty, które choć jednostkowo okazują się niewielkie, to sumarycznie potrafią mocno obciążyć budżet.

Głównymi ofiarami tego systemu stają się młodzi Niemcy, którzy muszą dwoić się i troić, aby zarobić na upragniony dokument. Jest on niezbędny szczególnie tym, którzy mieszkają z dala od dobrze skomunikowanych regionów. System uderza również w obcokrajowców, którzy układają sobie życie w Niemczech, dysponując na początku niewielkim budżetem.

Ile kosztuje prawo jazdy w Niemczech?

Jak podaje ADAC, niemiecki automobilklub zrzeszający 19 mln. członków, szkoły nauki jazdy samodzielnie dyktują ceny. Muszą jednak zachować przejrzystość we wszystkich kosztach. Opłata podstawowa, obejmująca kurs teoretyczny wynosi 350-565 euro. Jazdy praktyczne kosztują 55-77 euro za 45 minut jazdy. Dodatkowo płaci się za obowiązkowe wycieczki (60-95 euro) i materiały edukacyjne (88-119 euro).

Po zakończonym kursie, każdy przystępuje do egzaminów na prawo jazdy. Egzamin teoretyczny kosztuje 60-137 euro, a praktyczny 160-289 euro z dodatkowymi opłatami w TÜV lub DEKRA (ok. 25 i 130 euro). Do tego oczywiście dochodzą koszty szkolenia z pierwszej pomocy (ok. 60 euro), badania wzroku (6-7 euro), zdjęcia biometrycznego (ok. 10 euro) i opłaty urzędowe za złożenie wniosku o prawo jazdy (38-70 euro).

Koszt prawa jazdy w Niemczech. Eksperci biją na alarm

Finalne koszty uzyskania prawa jazdy w Niemczech według wyliczeń ADAC, wynoszą od 2,5 tys. do 4,5 tys. euro, czyli ok. 10,7-19,2 tys. zł. Są one uzależnione od tempa nauki poszczególnych kursantów.

Dolna granica obejmuje osoby, które wyjątkowo szybko zdobywają wiedzę i potrzebują tylko 15 godzin jazdy praktycznej, a górna dotyczy osób napotykających problemy w nauce. Warto zaznaczyć, że w wyliczeniach nie uwzględniono kosztów egzaminów poprawkowych, które podwyższają koszty prawa jazdy w Niemczech.

Eksperci wskazują, że cały proces ubiegania się o prawo jazdy w Niemczech jest mocno skomplikowany i nie przekłada się to na mniejszą liczbę wypadków w porównaniu z sytuacją w innych krajach. Ponadto zwraca się uwagę na to, że np. w Austrii kursanci mogą kształcić się w ramach prywatnych jazd treningowych, co pozwala wiele zaoszczędzić.

To najbardziej ekskluzywne Mercedesy na świecie. Powstają w Polsce INTERIA.PL