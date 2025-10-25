W skrócie General Motors ogłosiło, że w ciągu kilku lat wycofa z nowych samochodów wsparcie dla Android Auto i Apple CarPlay.

Firma zamierza rozwijać swój system inforozrywki bazujący na Android Automotive.

Decyzja ta może wpłynąć na strategie innych producentów aut na świecie.

Android Auto i Apple CarPlay są dziś wiodącymi rozwiązaniami umożliwiającymi integrację naszego telefonu z systemem inforozrywki w samochodzie. Możemy korzystać z Map Google lub Apple, rozmawiać przez telefon bez trzymania go w ręku czy słuchać muzyki lub podcastów z ulubionej aplikacji. Bez wątpienia jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ale jeden z koncernów zamierza z niego zrezygnować.

General Motors rezygnuje z Android Auto i Apple CarPlay

Android Auto i Apple CarPlay wkrótce zostaną wycofane z samochodów grupy General Motors. Dyrektor generalna koncernu, Mary Barra, w rozmowie Nilayem Patelem z amerykańskiego portalu The Verge, zapowiedziała, że w ciągu najbliższych kilku lat General Motors planuje zrezygnować z możliwości projekcji telefonu za pośrednictwem tych dwóch systemów we wszystkich swoich samochodach. Barra stwierdziła, że będzie wycofywać usługi "w miarę wprowadzania na rynek każdego nowego pojazdu i każdej większej nowości".

Co zastąpi Android Auto i Apple CarPlay?

Szefowa GM zapowiedziała, że planowo w 2028 roku zadebiutować ma nowa "scentralizowana platforma obliczeniowa". Zamiast projekcji ekranu telefonu amerykańska grupa pracuje nad aktualizacją swojego obecnego systemu multimediów opartego na Android Automotive. W Europie systemy inforozrywki z wbudowanymi usługami Google znajdziemy powszechnie w samochodach Renault, Nissana, Mitsubishi czy Volvo.

Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z usług drugiego z technologicznych gigantów. W wywiadzie Mary Barra zaznaczyła, że General Motors prowadzi rozmowy z Apple i szuka rozwiązań dogodnych dla obu stron.

Czy Android Auto i Apple CarPlay znikną?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że decyzja o wycofaniu obsługi Apple CarPlay i Andorid Auto z samochodów koncernu nie jest całkowitą nowością. W grudniu 2023 roku General Motors ogłosiło, że wycofuje te rozwiązania ze swoich samochodów elektrycznych. Oczywiście warto zaznaczyć, że na Starym Kontynencie koncern właściwie nie jest obecny. W 2017 roku wycofał się on z Europy. Po kilku latach Cadillac jednak powrócił. Sprzedaje elektryczne SUV-y w Szwajcarii, Szwecji, Francji i Niemczech.

Nie zmienia to jednak faktu, że udział marek grupy jest niewielki względem innych firm. Trzeba jednak pamiętać, że świat na Europie się nie kończy, a General Motors to jeden z największych producentów samochodów na świecie. Jego decyzje mogą mieć wpływ na strategie innych grup.

