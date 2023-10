Spis treści: 01 Jak doszło do tragedii na autostradzie A1?

Przypomnijmy, do wypadku doszło w połowie września. Bardzo szybko jadące BMW (w pokładowej czarnej skrzynki wynika, że w momencie wypadku prędkość wyniosła 253 km/h) najechało na Kię Proceed, którym podróżowała rodzina - dwoje dorosłych i 5-letnie dziecko. Na skutek uderzenia Kia odbiła się od bariery energochłonnej i natychmiast stanęła w ogniu. Wszystkie trzy osoby jadące tym autem zginęły na miejscu.

Jak doszło do tragedii na autostradzie A1?

Sprawa stała się głośna nie tylko za sprawą tragicznego finału. Oliwy do ognia dolała policja, która początkowo zdawała się ignorować fakt udziału w wypadku BMW.

To zbulwersowało internautów, którzy na podstawie zdjęć i nagrań wykonanych na miejscu zdarzenia szybko wskazali nie tylko potencjalny przebieg zdarzeń, ale nawet domniemane personalia kierowcy BMW i jego potencjalne koneksje rodzinne z łódzkimi policjantami.

Tryby sprawiedliwości mieliły jednak powoli i kierowca BMW uciekł z Polski. Sprawa nabrała przyśpieszenia dopiero, gdy zajęli się nią politycy. Za Sebastianem M. najpierw wydano list gończy, a następnie zatrzymano go na lotnisku w Dubaju. Strona polska czyni obecnie starania o ekstradycję, natomiast adwokat Sebastiana M. kwestionuje rzetelność ewentualnego procesu przed polskim sądem.

Jak dokładnie doszło do wypadku na A1? Kwestią rekonstrukcji głośnego wypadku zajęli się już profesjonaliści. Firma CrashLab zajmuje się analizą i rekonstrukcją wypadków drogowych. Specjaliści firmy przygotowują również wideo przedstawiające, jak doszło do głośnych wypadków. Tak było m.in. w przypadku obu tragedii z udziałem Renault Megane RS.

Jak doszło do wypadku na A1? BMW jechało 314 km/h

CrashLab zajęło się również tragedią, do której doszło na autostradzie A1. Zwymiarowano miejsce zdarzenia i wszystkie pozostałe ślady. Na tej podstawie ustalono sporo faktów oraz przygotowano wideo, które jest rekonstrukcją wypadku.

Jak ustaliło CrashLab, prędkość BMW w momencie rozpoczęcia manewru hamowania wynosiła około 314 km/h. Po wyhamowaniu, w momencie uderzenia, w Kię - 253 km/h (zgodnie z odczytem danych z pamięci sterownika). Samochód Kia jechał prawdopodobnie również lewym pasem ruchu. Takie domniemanie wynika z używania sygnałów świetlnych przez kierującego BMW. Wiadomości Adwokat Sebastiana M. chce, by jego klient odpowiadał z wolnej stopy

Jednak do zderzenia pojazdów doszło na środkowym pasie ruchu, co oznaczało że oba pojazdy wykonały zmianę pasa ruchu, przy czym kierowca Kii zrobił to odrobinę wcześniej. Gdy Kia była już na pasie środkowym, to BMW było jeszcze na pasie lewym - już hamując.

W chwili rozpoczęcia hamowania BMW znajdował się w odległości 270 m od miejsca zderzenia oraz około 145 m za Kią.

Kierowca Kii nie popełnił błędu. Całą odpowiedzialność ponosi Sebastian M.

Kierujący samochodem Kia nie popełnił błędu, który miałby związek z zaistnieniem wypadku Crashlab

- Ustaliliśmy prędkość Kia w chwili kolizji na 135 km/h i taką też przyjęto prędkość wyjściową. Oczywisty błąd popełnił kierujący samochodem BMW. Ten błąd był rażący i miał związek z zaistnieniem wypadku oraz ze skutkami (potężną deformacją pojazdu Kia). Gdyby pojazd BMW jechał z prędkością 140 km/h to oczywiście sytuacja niebezpieczna wcale by nie powstała, ponieważ pojazdy zbliżałyby się do siebie powoli, lub nawet wcale (zbliżone prędkości ruchu). Wg nas kierujący samochodem Kia nie popełnił błędu, który miałby związek z zaistnieniem wypadku. Nic nie wskazuje na tzw. "zajechanie drogi" pojazdowi BMW, a do tego kierujący pojazdem Kia nie musiał spodziewać się za sobą pojazdu jadącego ponad 300 km/h, szczególnie w warunkach nocnych, gdy miał możliwość obserwacji jedynie zbliżających się świateł mijania lub drogowych - mówi Interii Rafał Bielnik w firmy CrashLab.

Wypadek czy zabójstwo z zamiarem ewentualnym?

Analiza specjalistów nie pozostawia więc wątpliwości. Jeśli podobne wnioski zostaną wyciągnięte przez biegłych na potrzeby procesu, trudno spodziewać się, by Sebastian M. uniknął wysokiego wyroku skazującego.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Natomiast nie jest wykluczone, że prokuratorzy będą chcieli postawić Sebastianowi M. zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym, wówczas 8 lat wynosi minimalny wymiar kary.