Adwokat Sebastiana M. chce, by jego klient odpowiadał z wolnej stopy

Po analizie akt i podzieleniu się swoimi wątpliwościami z rodziną, zasugerowałem, że być może mamy do czynienia z zabójstwem w zamiarze ewentualnym. Pismo o zmianę kwalifikacji czynu sprawcy na zabójstwo z zamiarem ewentualnym zostało wysłane do piotrkowskiej prokuratury. Dla mnie, jeżeli ktoś jedzie 253 km/h to jest zabójcą, bo zrobił sobie tor wyścigowy z autostrady.

Mecenas Łukasz Kowalski, adwokat rodziny ofiar wypadku na A1