Narzeczony Halejcio odebrał nowe Lamborghini. Jako pierwszy w Polsce

Narzeczony Klaudii Halejcio jako pierwszy w Polsce odebrał nowe Lamborghini

Klaudia Halejcio swoją przygodę z showbiznesem zaczynała jako aktorka. Ma na swoim koncie udział w takich produkcjach jak "Pierwsza miłość" czy "Złotopolscy". Zdecydowanie chętniej teraz działa jednak jako influencerka. W mediach społecznościowych celebrytka publikuje różnego rodzaju posty, które często ukazują jej luksusowe życie (mieszka w willi, której wartość jakiś czas temu szacowana była na 9 mln złotych). W materiałach nierzadko pojawia się jej narzeczony - biznesmen Oskar Wojciechowski.

Choć zwykle to jego partnerka jest bardziej aktywna w internecie, tym razem najwidoczniej nie mógł on oprzeć się pokusie, by się pochwalić. Wojciechowski stał się posiadaczem nowego samochodu - pomalowanego jaskrawym zielonym kolorem Lamborghini Revuelto. Najprawdopodobniej nie tylko sam fakt zakupu nowego auta mężczyzna uznał za warty pochwalenia się. Jak stwierdził, jest również pierwszą osobą w Polsce, która odebrała egzemplarz modelu.

W dniu dzisiejszym miałem wyjątkowy przywilej, jako pierwszy w Polsce, przyjąć w swoje ręce klucze do Lamborghini Revuelto. Z głębi serca pragnę wyrazić wdzięczność za tę chwilę. napisał w mediach społecznościowych Oskar Wojciechowski

Lamborghini Revuelto to najmocniejszy model w historii

Lamborghini Revuelto zadebiutowało w zeszłym roku i, jako następca Aventadora, pełni funkcję flagowego modelu w gamie włoskiej marki. Auto wyposażone jest w 12-cylindrowy silnik o pojemności 6,5 litra i mocy 825 KM. Benzynową jednostkę wspierają aż trzy silniki elektryczne - jeden przy tylnej osi i dwa na przedniej. Wskutek tego Revuelto generuje łącznie ponad 1 015 KM. Tym samym jest to najmocniejszy model Lamborghini w historii. Włoska marka chwali się również stosunkiem mocy do masy Revuelto - na 1 KM przypada 1,75 kg.

W połączeniu z napędem na cztery koła oraz ośmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową sprawia to, że pierwszą setkę osiąga w 2,5 sekundy i rozpędza się maksymalnie do 350 km/h.

Schowane w tunelu środkowym akumulatory, by auto było lepiej wyważone. Pojemność 3,8 kWh sprawia jednak, że w trybie czysto elektrycznym Revuelto jest w stanie przejechać maksymalnie 10 km.

Zdjęcie Odebraniem Lamborghini Revuelto Oskar Wojciechowski pochwalił się w mediach społecznościowych. / oskar_selfmade/ Instagram/ zrzut ekranu /

Zdjęcie Lamborghini Revuelto to najmocniejszy model w historii włoskiej marki. Łączna moc to 1 015 KM. / oskar_selfmade/ Instagram/ zrzut ekranu /