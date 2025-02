Na bieżąco wprowadzamy do niej usprawnienia i nowe funkcje. Szczególną uwagę przykładamy do cyberbezpieczeństwa - wszystkie informacje przechowywane w systemie są odpowiednio chronione. Pozostajemy też w stałym kontakcie z użytkownikami, zbieramy ich opinie i reagujemy, by aplikacja była coraz łatwiejsza w obsłudze - podkreśla Michał Łakomski, pełnomocnik prezydenta Poznania ds. smart city. - Chcemy, by aplikacja była narzędziem użytecznym, bezpiecznym i dostępnym dla każdego.