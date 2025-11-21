W skrócie Najwyższy most świata, Huajiang Grand Canyon Bridge w Chinach, osiąga imponującą wysokość 625 metrów i prawie 3 kilometry długości.

Budowa mostu była jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć inżynieryjnych na świecie i wymagała zaangażowania ponad 1200 specjalistów.

Most wyposażono w zaawansowane technologie bezpieczeństwa, a dodatkowo pełni funkcję atrakcji turystycznej z platformami widokowymi i szklanymi kładkami.

Huajiang Grand Canyon Bridge trafił do Księgi Rekordów Guinnessa

W górzystej prowincji Guizhou, położonej w południowo-zachodnich Chinach, oficjalnie otwarto obiekt, który od razu trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Most nad Wielkim Kanionem Huajiang został uznany za najwyższą drogową konstrukcję na świecie. Jego budowa łączy dwa strome brzegi kanionu i wznosi się na zawrotną wysokość 625 metrów, przy długości niemal 2,9 kilometra. Najdłuższe, główne przęsło liczy aż 1420 metrów, co czyni go jedną z najbardziej imponujących konstrukcji inżynieryjnych naszych czasów.

Dla lepszego zobrazowania wspomnianej wysokości, warto dodać, że pod mostem Huajiang Grand Canyon Bridge zmieściłyby się m.in.:

blisko trzy warszawskie Pałace Kultury i Nauki (wysokość 231 m),

dwie paryskie wieże Eiffla (wysokość 300 m),

ponad jedenaście Krzywych Wież w Pizie (wysokość 55 m).

Sześciopasmowa autostrada na wysokości 625 metrów

Prace nad mostem rozpoczęły się 18 stycznia 2022 roku i trwały niecałe cztery lata, przy nakładzie finansowym przekraczającym 380 milionów euro. W przedsięwzięcie zaangażowano ponad 1200 inżynierów i specjalistów, a jego budowa została ogłoszona jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć w historii chińskiego budownictwa. Dodatkowej spektakularności nadaje fakt, że po moście nie prowadzi zwykła droga, lecz gigantyczna sześciopasmowa autostrada.

W Chinach otwarto najwyższy drogowy most na świecie STR AFP

Sam most jest częścią strategicznego korytarza transportowego łączącego południowo-zachodnie i wschodnie Chiny, ułatwiającego przewóz osób i towarów między prowincjami Guizhou i Yunnan. Lokalni urzędnicy podkreślają, że dzięki konstrukcji czas przejazdu między dwoma miastami, dotąd rozdzielonymi przez głęboki kanion, skróci się z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut, co w praktyce diametralnie zmieni mobilność w regionie.

Inteligentne czujniki i monitoring satelitarny

Nad bezpieczeństwem kierowców korzystających z mostu czuwają nowoczesne technologie. Na jego wyposażeniu znalazły się m.in. inteligentne czujniki monitorujące naprężenie kabli i stabilność konstrukcji, system satelitarny pozwalający natychmiast wykryć ewentualne problemy inżynieryjne oraz specjalna konstrukcja oparta na innowacyjnej metodzie nakładania warstw materiałów, dzięki której most jest odporny na silne wiatry, ulewy i trzęsienia ziemi.

Huajiang Grand Canyon Bridge to prawdziwa atrakcja turystyczna

Most nie będzie pełnił jedynie funkcji komunikacyjnej - władze przekształciły go również w atrakcję turystyczną. Turyści mogą spacerować po szklanych kładkach zawieszonych nad przepaścią, korzystać z licznych platform widokowych, a także wjechać przezroczystą windą. W planach jest także otwarcie kawiarni, z której będzie można podziwiać malownicze okoliczne widoki.

Guizhou, jedna z najbardziej malowniczych prowincji Chin, chce w ten sposób podkreślić swoje zaangażowanie w promocję aktywnego wypoczynku na wysokościach. Obecnie szacuje się, że blisko połowa ze 100 najwyższych mostów świata znajduje się właśnie w tej prowincji.

