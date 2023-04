Najważniejsza ulica w Kielcach wreszcie będzie przejezdna. Wiemy, od kiedy

Spis treści: 01 Wykonawca udostępni obie jezdnie na alei Solidarności

Aleja Solidarności, stanowiąca część przebiegającej przez Kielce drogi krajowej nr 73, to jedna z najbardziej ruchliwych ulic miasta. Trwający remont stanowił prawdziwe wyzwanie dla kierowców, którzy musieli nią przejechać. Miejski Zarząd Dróg ma jednak informację, która z pewnością ucieszy kierowców.

MZD w Kielcach poinformował, że firma Trakt, zajmująca się remontem ulicy, zamierza wprowadzić zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania alei Solidarności z aleją Tysiąclecia Państwa Polskiego. Obowiązywać mają od 28 kwietnia, czyli od najbliższego piątku.

Wykonawca udostępni obie jezdnie na alei Solidarności

Do użytku kierowców oddane zostaną obie jezdnie (po dwa pasy ruchu na każdej) na alei Solidarności. Udostępniona zostanie również relacja skrętów w prawo, w aleję Tysiąclecia Państwa Polskiego. Warto jednak wiedzieć, że osoby jadące wspomnianą aleją od strony ulicy Warszawskiej, będą mogły skręcić jedynie w prawo, w aleję Solidarności. Nie będzie możliwości jazdy na wprost (w stronę ulicy Domaszowskiej) i w lewo (w kierunku Warszawy). MZD podaje, że w związku z remontem nie ulegną zmianie lokalizacje przejść dla pieszych oraz przystanków komunikacji miejskiej.

Pod koniec zeszłego roku remont przerwano. Chodziło o dopłatę do kontraktu

Odpowiadająca za wyremontowanie ulicy firma Trakt pod koniec zeszłego roku przerwała prace prowadzone na alei Solidarności. Domagała się dodatkowych 7,2 mln złotych do wartego pierwotnie 23 mln zł kontraktu. Jak twierdził wykonawca, nie chodziło zwiększenie zysków, ale zminimalizowanie strat. Firma tłumaczyła, że podpisując umowę w marcu 2022 roku nie mogła przewidzieć poziomu inflacji, który sprawił, że koszty w budownictwie znacząco wzrosły. Władze miasta i wykonawca rozpoczęły trwające miesiąc negocjacje dotyczące dopłaty do kontraktu. Ostatecznie pod koniec stycznia tego roku doszło do porozumienia i wykonawca wrócił na budowę.

Do umowy wpisana została klauzula waloryzacyjna. Wartość waloryzacji za wykonane dotychczas prace miała wynosić 1,35 mln złotych brutto. Z kolei waloryzacja za wszystkie wykonane prace wyniesie 2,65 mln złotych. To nieco ponad jedna trzecia roszczeń postawionych przez firmę.

Kiedy skończy się remont alei Solidarności?

Planowo termin ukończenia inwestycji miał przypadać na czerwiec zeszłego roku. Prace zaczęły się jednak z opóźnieniem i w efekcie miały zakończyć się w grudniu tego samego roku. Również tego terminu nie udało się dotrzymać. Obecnie zakłada się, że prace mają zakończyć w czerwcu tego roku.

