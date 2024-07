Spis treści: 01 Najdłuższy tunel pozamiejski w Polsce znajduje się na drodze S3

02 Sztolnia na budowie tunelu

03 Kiedy najdłuższy tunel w Polsce i odcinek drogi S3 będą otwarte?

04 Podróż ze Świnoujścia do czeskiej granicy w 4 godziny

05 Odcinki drogi ekspresowej S3 w realizacji

Najdłuższy tunel pozamiejski w Polsce znajduje się na drodze S3

W ciągu liczącego ok. 16,1 km odcinka drogi ekspresowej S3 między Bolkowem i Kamienną Górą znajdować się będzie 16 obiektów inżynierskich, 2 przejazdy gospodarcze, 15 przejść dla zwierząt, 33 przepusty oraz dwa tunele, oba dwunawowe.

Jeden, ulokowany w pobliżu miejscowości Gostków, będzie miał 320 m. Drugi poprowadzi między miejscowościami Sady Górne i Nowe Bogaczowice. Jego długość to ok. 2,3 km. Ustępować będzie jedynie liczącemu 2 355 m tunelowi położonemu w ciągu drogi S2 na terenie Warszawy. Oznacza to, że nowa konstrukcja będzie najdłuższym tunelem pozamiejskim w naszym kraju. Strąci w ten sposób dzierżący do tej pory to miano mający 2 058 m tunel na Zakopiance, czyli w ciągu drogi ekspresowej S7.

Zdjęcie W czasie drążenia tunelu nie obyło się bez problemów. Jednym z nich było odkrycie poniemieckiej sztolni. / GDDKiA

Sztolnia na budowie tunelu

Drążenie tunelu wiązało się jednak z kilkoma niespodziankami. Jedną z nich było odkrycie - nie ujętej na żadnych mapach - poniemieckiej sztolni. Wyrobisko pochodzące najprawdopodobniej z końca XIX wieku przebiegało przez obie nawy - prostopadle do tunelu. Pozostałość po dawnych mieszkańcach tych terenów stanowiła część kopalni węgla kamiennego Heinrich Anna.

Kiedy najdłuższy tunel w Polsce i odcinek drogi S3 będą otwarte?

Budowa odcinka drogi ekspresowej S3 prowadzącego od Bolkowa do Kamiennej Góry dobiega końca. Zgodnie z deklaracjami wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad termin zakończenia realizacji tej inwestycji to 12 lipca 2024 roku. Z informacji udostępnionych na stronie zadania wynika, że zaawansowanie robót na tym fragmencie wynosi 98,5 proc. Postęp samych robót tunelowych wynosi 100 proc. Można w związku z tym śmiało zakładać, że wykonawcy uda się zrealizować założony termin.

Nie oznacza to jednak, że już tego dnia kierowcy wyjadą na trasę. Na to będą musieli jeszcze trochę poczekać. Jak przekazała portalowi gazetawroclawska.pl Małgorzata Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA prowadzona jest jeszcze procedura odbiorów. Nie podała dokładnego terminu udostępnienia trasy kierowcom, ale zadeklarowała, że planuje się, by nastąpiło to jeszcze w wakacje.

Podróż ze Świnoujścia do czeskiej granicy w 4 godziny

Cała gotowa droga ekspresowa S3 będzie miała docelowo 470 km. Poprowadzi wzdłuż zachodniej granicy naszego kraju - ze Świnoujścia i Szczecina przez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę i Legnicę do granicy z Czechami (w tym miejscu trasa S3 połączy się z czeską autostradą D11). Droga wpłynie m.in. na poprawę płynności tranzytu - przygraniczne tereny zostaną skomunikowane z centralną Polską przez autostrady A2, A4 i A6 oraz sieć dróg ekspresowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że dzięki gotowej trasie podróż ze Świnoujścia do granicy z Czechami zajmować będzie nieco ponad cztery godziny. Po ukończeniu budowy czeskiej autostrady D11 kierowcy otrzymają z kolei wygodne połączenie z Pragą.

Odcinki drogi ekspresowej S3 w realizacji

W zeszłym roku GDDKiA otrzymała pozwolenie na użytkowanie liczącego 15 km odcinka prowadzącego od Kamiennej Góry przez Lubawkę do granicy państwa. Kierowcy mogą jednak skorzystać tylko z 12 km. Pozostały, liczący 3 km, fragment od węzła Lubawka do granicy z Czechami udostępniony będzie dopiero po zakończeniu prac na przygranicznym odcinku po stronie czeskiej. Czesi deklarują, że nastąpi to w 2025 roku.

Prace na odcinkach drogi ekspresowej S3 prowadzone są jeszcze w województwie zachodniopomorskim. Tam w realizacji pozostają dwa odcinki. Chodzi o trasę Świnoujście - Dargobądz o długości ok. 17 km i liczący 16 km fragment Dargobądz - Troszyn.