Na tych drogach uważaj - o mandat tam bardzo łatwo

Fotoradary, kamery monitorujące przejazd na czerwonym świetle, odcinkowe pomiary prędkości - na jakich drogach jest ich najwięcej i jakie województwo przoduje w tego typu kontrolach? Oto najnowsze informacje na temat urządzeń kontrolujące zachowania kierowców na drogach.

Przed nami długi czerwcowy weekend, który dla wielu Polaków może wiązać się z podróżami po kraju. Szczególnie teraz, kiedy polska turystyka odmrażana jest z koronawirusowej stagnacji, można spodziewać się większego ruchu na autostradach, drogach ekspresowych i drogach krajowych. Aby podróż minęła bezpiecznie i bez niespodzianek warto sprawdzić, gdzie można natrafić na fotoradar, odcinkowy pomiar prędkości czy kamerę weryfikującą przejazdy na czerwonym świetle.

- Kierowca, który porusza się z dozwoloną prędkością zbliżając się do miejsca z kontrolą prędkości, odruchowo hamuje. Dowodzą tego nasze badania, które pokazują, że Polacy przejeżdżając obok fotoradarów masowo zmniejszają prędkość znacznie poniżej obowiązującego limitu. Największe różnice występują przy stacjonarnych miernikach prędkości, ustawionych na drogach z ograniczeniem do 70 km/h. W takim miejscu kierowcy dla pewności zwalniają do 40 km/h i poruszają się dużo wolniej niż mogą - komentuje Julia Rachwalska z Yanosika. - Niestety często też dochodzi do gwałtownego hamowania, a takie zachowanie sprzyja kolizjom. Warto zatem wiedzieć co nas czeka na trasie, by nie generować niebezpiecznych zachowań - dodaje.

Na początek warto sprawdzić ile jest w Polsce fotoradarów, kamer monitorujących przejazd na czerwonym świetle oraz odcinkowych pomiarów prędkości z podziałem na województwa. Wyniki przedstawia poniższa tabela.

Zdjęcie /

W jakim województwie jest największe zagęszczenie fotoradarów?

Aby dane były bardziej miarodajne specjaliści z systemu Yanosik postanowili zestawić liczbę fotoradarów z kilometrażem dróg krajowych przypadających w obrębie danego województwa. Po wprowadzeniu takiego wskaźnika okazuje się, że największe zagęszczenie fotoradarów występuje w województwie pomorskim. Tutaj przypadają w 3,3 fotoradary na 100 km dróg krajowych. W ścisłej czołówce znalazły się jeszcze także województwo mazowieckie (3 fotoradary na 100 km) oraz lubelskie i śląskie (2,9 fotoradarów na 100 km). Poza podium, ale nadal wysoko w rankingu są takie województwa jak wielkopolskie (2,7 fotoradarów na 100 km), małopolskie (2,6 fotoradarów na 100 km) oraz lubuskie (2,4 fotoradary na 100 km). Najmniejsze zagęszczenie fotoradarów na drogach krajowych jest w województwie opolskim (1,3 fotoradaru na 100 km), warmińsko-mazurskim (1,4 fotoradaru na 100 km) oraz kujawsko-pomorskim (1,6 fotoradaru na 100 km). Szczegóły przedstawia poniższa grafika.



Zdjęcie /

148 km odcinkowych pomiarów prędkości na terenie Polski

Pod względem odcinkowych pomiarów prędkości prym wiedzie województwo mazowieckie, w którym kontrolowanych jest w sumie 23,15 km dróg. Drugie miejsce należy do województwa warmińsko-mazurskiego (łącznie 21,3 km), następnie łódzkie (łącznie 13,7 km) oraz lubelskie (13,6 km). Na mapie Polski znajdują się województwa, w których nie występują odcinkowe pomiary prędkości. Należą do nich województwo wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie.



Zdjęcie /

Dokładne lokalizacje odcinkowych pomiarów prędkości znajdują się na poniższej grafice.

Zdjęcie /

Na jakich drogach aż roi się od fotoradarów?

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy rozmieszczenia urządzeń monitorujących prędkość i przejazdu na czerwonym świetle specjaliści wyznaczyli trasy, które są najczęściej kontrolowane w Polsce. Przyjęta została następująca systematyka: jedna droga na jedno województwo.

Jak się okazuje, w skali całego kraju na uwagę zasługuje droga krajowa nr 92 na odcinku przebiegającym przez województwo lubuskie. Tam kierowcy mogą spotkać fotoradar średnio co 13 km. Droga ta w województwie wielkopolskim również jest uznana za najbardziej monitorowaną trasę w tym regionie (1 fotoradar co 17,5 km).

Duża “dawka" fotoradarów czeka także na drodze krajowej nr 94 w województwie małopolskim. Na tym odcinku średnio co 13,3 km można spotkać jeden fotoradar. Droga krajowa nr 94 to również najbardziej kontrolowana trasa w województwie podkarpackim (1 fotoradar co 17,3 km) oraz opolskim (1 fotoradar na 19,6 km). Inną trasą, która pod względem zagęszczenia fotoradarów wyróżnia się na terenie Polski jest droga krajowa nr 78 znajdująca się w obrębie województwa śląskiego. Tam znajduje się średnio jeden fotoradar na 13,5 km.

Wszystkie trasy wraz z danymi liczbowymi zostały przedstawione na poniższej grafice.