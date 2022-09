Motoryzacyjny unikat na światową skalę przedmiotem licytacji w "Czwórce"

Motorower ten, wyróżniający się unikatowymi rozwiązaniami technicznymi, skrywa wiele tajemnic. Uczestnik programu, pan Zbigniew, kupił go w antykwariacie podczas pobytu w Holandii, ale tamtejsi sprzedawcy niewiele potrafili o nim powiedzieć. Wiadomo, że znaleziony został w starej szopie podczas sprzątania nieruchomości po zmarłych właścicielach i że w Europie istnieje jeszcze jeden egzemplarz, jednak nawet w annałach producenta nie zachowała się dokumentacja ani informacje na temat tego modelu. Nic więc dziwnego, że nawet dla specjalistów stał się on prawdziwym odkryciem.





Jak ocenił jeden z ekspertów programu, wytrawny znawca i historyk techniki - Leszek Klein, pojazd powstał najprawdopodobniej w ramach niszowej produkcji, której szybko zaniechano. Zastosowano w nim niespotykane rozwiązania, zupełnie odmienne od tych, jakie można znaleźć w motorowerach i motocyklach produkowanych później, nawet zaledwie kilka lat po jego powstaniu. Unikatowe są w nim nim m.in.



sposób przeniesienia napędu,



sposób uruchamiania,



ręczna dźwignia biegów,



silnik z odprężnikiem,



rama typu rowerowego,



wysokie 26-calowe koła.

Nietypowe jest też to, że oba hamulce są ręczne a przedni hamulec jest umieszczony z lewej strony.

Łowcy Skarbów - polska odsłona światowego hitu

Zdjęcie Royal Dutch Gazelle z 1933 roku / Informacja prasowa

Niezwykły okaz zelektryzował wszystkich w studiu: od ekipy zdjęciowej i gospodarza show, Pawła Orleańskiego, który prywatnie jest wielkim miłośnikiem motoryzacji, przez eksperta - Leszka Kleina, po tytułowych Łowców obecnych w studiu - Martynę Kupczyk, Michała Nowocina, Łukasza Baruchę, Pawła Papaja i Arkadiusza Woźniaka.



Wymagający remontu, lecz wciąż sprawny motorower, o mocy 3 KM i prędkości do 65 km/h, stał się przedmiotem zaciętej licytacji, która przybrała zawrotne tempo. Jaki był jej wynik, można się przekonać podczas emisji odcinka z udziałem pana Zbigniewa i jego wspaniałego pojazdu - już dziś o godz. 18 w Czwórce.



"Łowcy skarbów. Kto da więcej" to polska edycja światowego hitu, którą od września można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 18 w Czwórce. W każdym odcinku grupa koneserów i dealerów antyków, designu i przedmiotów kolekcjonerskich licytuje przedmioty przyniesione do studia przez uczestników programu, by pozyskać interesujące nabytki do własnych zbiorów, antykwariatów lub sklepów. Gospodarzem show jest Paweł Orleański.



***