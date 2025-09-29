W skrócie Mitsubishi oficjalnie wycofuje model Colt z europejskiej oferty, kończąc tym samym długoletnią historię popularnego hatchbacka.

Decyzja jest związana ze strategicznym zwrotem marki w stronę SUV-ów i samochodów elektrycznych, co wpisuje się w rynkowe trendy spadku zainteresowania małymi autami miejskimi.

Wycofanie Colta to dla klientów ograniczenie wyboru w segmencie miejskich aut, a dla rynku sygnał o przemianach preferencji producentów samochodów.

Mitsubishi Colt wycofany z Europy

Mitsubishi Motors oficjalnie potwierdziło, że obecna generacja Colta nie doczeka się następcy na rynku europejskim. Model, który od dekad uchodził za najpopularniejsze auto marki w tym regionie, zniknie z oferty. Decyzja oznacza zakończenie historii jednego z najbardziej rozpoznawalnych hatchbacków w segmencie B.

Obecny Colt powstał na bazie Renault Clio - auta, które regularnie znajduje się na szczycie rankingów sprzedaży w Europie. W samym maju 2025 r. sprzedaż Clio wyniosła 21 426 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 12,8 proc. rok do roku. Dacia Sandero, dotychczasowy lider, osiągnęła wynik 20 956 szt. Z perspektywy danych rynkowych tym bardziej zaskakuje fakt, że Mitsubishi rezygnuje z modelu, który korzystał z tak udanej bazy technicznej.

Dlaczego Mitsubishi rezygnuje z Colta?

Powód nie leży w samej popularności hatchbacków, lecz w zmianie strategii producenta. Mitsubishi stawia obecnie na SUV-y oraz samochody elektryczne. Segment aut miejskich traci na znaczeniu, a marże w tej klasie są niższe niż w przypadku większych modeli.

Firma zapowiada, że w europejskiej gamie pozostaną auta lepiej dopasowane do oczekiwań rynku, takie jak Eclipse Cross. W planach są też kolejne modele korzystające z technologii elektrycznych rozwijanych wspólnie z Renault.

Decyzja wpisuje się w szerszy trend - w ostatnich latach sprzedaż klasycznych hatchbacków w Europie spada, podczas gdy SUV-y systematycznie zyskują na znaczeniu.

Konsekwencje dla rynku i klientów

Wycofanie Colta to nie tylko zmiana w ofercie Mitsubishi. To także sygnał, że segment małych samochodów miejskich znajduje się pod presją. W pierwszych pięciu miesiącach 2025 r. w Europie sprzedano 96 068 sztuk Renault Clio i 108 510 Dacii Sandero. Oba modele udowadniają, że popyt na nieduże auta wciąż istnieje.

Jednak producenci coraz częściej kalkulują opłacalność. Rozwój nowych technologii, zwłaszcza elektryfikacji, wymaga ogromnych inwestycji. W efekcie marki koncentrują się na segmentach, które zapewniają większe przychody.

Dla klientów oznacza to zawężenie wyboru. Colt był przez lata konkurencją dla popularnych modeli takich jak Peugeot 208, Volkswagen Polo czy Toyota Yaris. Teraz rynek hatchbacków będzie węższy, a w salonach Mitsubishi dominować będą SUV-y.

Mitsubishi Colt to najlepsze miejskie auto tego producenta od lat 90. INTERIA.PL