W rozmowie z Interią z marca 2024 roku Frank Krol, szef europejskiego oddziału Mitsubishi, zapowiedział, że nazwa jednego z kompaktowych SUV-ów będzie "dobrze znana na rynku", ale zaznaczył, że nie będzie to Lancer. Zapowiedzi pokrywają się z prawdą, ponieważ marka zamierza przywrócić do oferty nazwę Grandis. Przypomnijmy, był to produkowany w latach 2004-2011 minivan będący następcą modelu Space Wagon.