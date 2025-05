Choć teoretycznie dwumasa powinna wytrzymać nawet 200 tys. kilometrów, rzeczywistość często jest skrajnie inna. Kluczowym czynnikiem wpływającym na żywotność tego elementu jest styl jazdy kierowcy. Szczególnie destrukcyjne dla dwumasy są takie manewry jak gwałtowne ruszanie z miejsca przy wysokich obrotach silnika, co powoduje przeciążenie sprężyn i mechanizmów tłumiących, a także jazda na niskich obrotach z wysokim obciążeniem. Czyli mówiąc obrazowo - przyspieszanie ze zbyt niskich obrotów i "dławienie" silnika.

Charakterystyczne są także drgania przenoszące się na całą kabinę, które wcześniej były skutecznie tłumione przez sprawnie działającą dwumasę. Jeśli sprzęgło zaczyna się ślizgać lub pedał staje się gąbczasty, może to również wskazywać na zaawansowane zużycie dwumasowego koła zamachowego.

Sam element może kosztować od 1 tys. do nawet 4 tys. złotych, w zależności od marki pojazdu i producenta części.

Koszt robocizny jest stosunkowo przystępny - od 500 do 800 złotych. Jednak mechanicy zalecają jednoczesną wymianę zestawu sprzęgła, co dodaje do całej operacji koszt 400-800 złotych.