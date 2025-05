Religia w Polsce wciąż odgrywa bardzo ważną rolę. Wskazują na to między innymi dane z GUS z 2021 roku, które mówią, że 71,3 proc. Polaków to zadeklarowani katolicy. Wiele elementów życia codziennego w Polsce podporządkowano z tego powodu katolickim tradycjom. Nic zatem dziwnego, że liczba 666 w numerze linii autobusowej kursującej po Półwyspie Helskim wzbudziła spore kontrowersje.

Liczba 666 w zestawieniu z nazwą Hel wzbudzała mieszane uczucia. Wielu próbowało dopatrywać się zamierzonego działania, nawiązującego do praktyk okultystycznych. Sama liczba 666 jest uznawana za symbol szatana, a jakby tego było mało, to nazwę najpopularniejszej miejscowości na Półwyspie Helskim wymawia się tak samo, jak słowo "hell" oznaczającego "piekło" w języku angielskim.

Tak nietypowy zbieg okoliczności działał, jak magnes dla turystów do tego stopnia, że linia 666 otrzymała swoją nieformalną nazwę "Highway to Hel", nawiązującą do tytułu popularnej piosenki zespołu AC/DC. Choć połączenie piekielnej symboliki z nazwą polskiej miejscowości wielu ludzi bawiło, to jednak reprezentantom środowisk religijnych wcale nie było do śmiechu.