Jak spakować bagaże, żeby się zmieściły? Prosty sposób

Ileż to razy przed wakacyjnym wypadem stajemy w obliczu wyzwania - jak spakować wszystkie bagaże do bagażnika samochodu? Nie chodzi zresztą tylko o to, by je po prostu “upchać”, ale przede wszystkim tak, by nie zagrażały bezpieczeństwu podróżnych. Co więcej, w niektórych przypadkach źle zapakowany bagażnik może być powodem mandatu.