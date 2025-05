Po przeczytaniu nagłówka o treści "UE przychyli nieba użytkownikom starszych aut i zniesie ograniczenia. Nowe prawo pozwoli legalnie montować LED-y" od razu zacząłem szukać retrofitów do swojego samochodu. W domu mamy 27-letnią Hondę, która nigdy nie imponowała jakością oświetlenia - według dzisiejszych standardów po zmroku jeździ się nią raczej "na słuch" niż na wzrok. Dlatego auto wyjeżdża z garażu tylko za dnia. Skoro pojawiła się szansa poprawy jakości światła - żal nie skorzystać.

Teoretycznie możliwość instalacji żarówek LED w miejsce klasycznych halogenów istnieje od dawna - fizycznie takie produkty są dostępne na rynku od lat. Problem w tym, że nie mają one odpowiedniej homologacji. Skoro producent samochodu nie przewidział takiego źródła światła, to nie można po prostu zamontować LED-a z pasującym trzonkiem i zastąpić nim żarówkę H4, H7 czy H11.

To regulamin ONZ określający warunki dla żarówek stosowanych w pojazdach - w tym popularnych typów, takich jak H4, H7, H11 czy W5W. Niedawno pojawiły się produkty, które zostały dopuszczone do homologacji na zasadach ECE R37, czyli są zgodne z tą normą i mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie dziś stosowane są zwykłe żarówki spełniające te wymogi - jako źródła światła w światłach mijania, drogowych, przeciwmgłowych, kierunkowskazach itp.

Z kolei Osram wprowadził model Night Breaker LED Smart ECE H11, który jako pierwszy retrofit LED otrzymał pełną homologację zgodną z ECE R37. Według producenta żarówka może być stosowana we wszystkich pojazdach, we wszystkich krajach członkowskich ONZ i do wszystkich funkcji oświetleniowych.