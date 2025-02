Przejeżdża auto i już jesteś na liście. Drugi przejazd to mandat

Jeśli system wykryje, że zaparkowany pojazd nie ma nadal opłaconego postoju, wezwania do zapłaty przesyłane są do kierowcy pocztą. W międzyczasie system musi sprawdzić, czy opłata została uiszczona pomiędzy dwoma przejazdami, a także czy kierowca nie przypadkiem z niej zwolniony. Wszystko odbywa się automatycznie.

Kolejne powiększenia SPPN odbywały się w latach 2013, 2020 i 2025. Sukcesywnie w jej obszar włączano kolejne rejony Warszawy. W 2013 roku strefa płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie poszerzyła swoje granice na zachodzie z Żelaznej do Okopowej, południu z Koszykowej do Wawelskiej, na północy do Dworca Gdańskiego i Ronda Zgrupowania AK „Radosław”. Włączono wtedy też Pragę Północ i powiększono obszar na Saskiej Kępie.