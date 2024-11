Miał załatwić pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy. Grozi mu do 8 lat

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali właściciela szkoły nauki jazdy. Mężczyzna, powołując się na swoje wpływy i znajomości, obiecał jednemu z kursantów pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy w zamian za kilka tysięcy złotych łapówki. Teraz grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Miał załatwić pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy. Grozi mu do 8 lat / News Lubuski / East News