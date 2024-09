Miał trzy zakazy, a mimo to znów prowadził pijany. Wkrótce zmiany w prawie

Zaledwie w zeszły weekend doszło do tragicznego wypadku, w którym wielokrotnie karany recydywista, Łukasz Ż, jadąc z olbrzymią prędkością, uderzył w tył osobowego Forda. W wyniku wypadku zginął 36-letni pasażer tego samochodu, a jego żona i dwoje dzieci zostało rannych. Ranna została również kobieta podróżująca w aucie wraz z podejrzanym.

Zdarzenie okazało się o tyle bulwersujące, że wcześniej sprawca wypadku aż pięć razy odpowiadał za przestępstwa popełnione na drodze, kierując autem pod wpływem alkoholu i bez uprawnień. 26-latek łamał w ten sposób wcześniejsze wyroki sądowe, które nakłady na niego zakaz jazdy samochodem, z tego powodu trafił nawet do więzienia, skazano go na 11 miesięcy "odsiadki".

Zakaz prowadzenia nie działa, tak jak powinien?

Eksperci podkreślają, że nałożenie zakazu prowadzenia miało być karą, która pozwoli na skuteczne wyeliminowanie z dróg niebezpiecznych kierowców. Niestety takie sytuacje jak powyższa udowadniają, że wciąż nie brakuje wsiadających za kierownicę po dwóch, trzech, a nawet czterech takich orzeczeniach. Przykładem może być 64- letni mieszkaniec Otwocka, który został zatrzymany przez policjantów patrolu drogowego, zaledwie tydzień po przytoczonych wcześniej wydarzeniach.

Podczas badania na zawartość alkoholu kierowca wydmuchał blisko 0,9 promila alkoholu. Ponadto podczas sprawdzenia mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych wyszło na jaw, że posiada on 3 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

I chociaż mężczyzna do końca życia nie ma prawa wsiąść za kierownicę to kolejny raz został zatrzymany za kierowanie w stanie nietrzeźwości. O dalszym losie 64-latka zdecyduje sąd, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. To, czy zostanie ona wymierzona, zależy wyłącznie od decyzji sędziego.

O co chodzi z zakazami prowadzenia?

Jak informowało Interię Biuro Prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości, "sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres przynajmniej 3 lat (do 15 lat), jeśli sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był nietrzeźwy, albo zbiegł z miejsca wypadku (art. 42 par. 2 k.k.). Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka dożywotnio zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, jeśli sprawca po raz drugi prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości albo prowadził w stanie nietrzeźwości mimo obowiązującego zakazu prowadzenia (art. 178a par. 4 k.k.) albo w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek, którego skutkiem była śmierć osoby, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami (art. 42 par. 3 k.k.)".

Sąd obligatoryjnie i bezwarunkowo orzeka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów w razie ponownego skazania w warunkach art. 42 par. 3, czyli np. jeśli dana osoba po raz trzeci prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości. (art. 42 par. 4 k.k.). Sąd może orzec także zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku warunkowego umorzenia postępowania przeciwko sprawcy (art. 76 par. 3 k.k.).

Wkrótce zmiany w prawie. Ministerstwo rozpoczęło działania

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w najbliższych dniach prowadzone będą intensywne prace dotyczące rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie maksymalnie wysokiej skuteczności państwa w walce z przestępczością na polskich drogach. Ministerstwo zapowiada, że przyjrzy się dokładnie nie tylko okolicznościom wypadku spowodowanego przez Łukasza Ż, ale też skuteczności orzekanych zakazów prowadzenia.

W ramach prac analizie poddane zostaną m.in. pojawiające się w przestrzeni publicznej postulaty zmian przepisów, takie jak wprowadzenie do katalogu przestępstw zabójstwa drogowego, stworzenie systemu identyfikacji na drogach osób z orzeczonymi zakazami prowadzenia pojazdów czy też przepadek pojazdu kierowanego przez osobę posiadającą zakaz jego prowadzenia. Informuje resort

Koniec z pobłażliwością dla przestępców drogowych. Radykalne zmiany w prawie

Co to jest przestępstwo drogowe?

Kodeks Karny jasno precyzuje, jakie czyny są przestępstwami drogowymi. Na liście znajdują się następujące pozycje:

spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym (art. 173 k.k.),

spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym (art. 174 k.k.),

spowodowanie wypadku drogowego (art. 177 k.k.)

spowodowanie wypadku drogowego pod wspływem alkoholu lub środka odurzającego (art. 178 k.k.),

prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego (art. 178a k.k.),