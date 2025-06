Łączna kwota, którą mają obecnie do zwrotu nieubezpieczeni sprawcy, sięga już blisko 400 mln zł. Średnia wartość regresu wobec nieubezpieczonego sprawcy to ponad 22 tys. zł, zaś rekordzista ma do zwrotu prawie 5 mln zł. Wszystko to przy średniej cenie polisy wynoszącej ok. 700-800 zł