W skrócie Marianna Schreiber pokazała swoje nowe BMW w mediach społecznościowych.

Internauci zarzucili jej hipokryzję i przypomnieli poprzednie wypowiedzi na temat marki i Niemiec.

Nowy samochód celebrytki to BMW 318i z 2022 roku, którego wartość i parametry techniczne przyciągnęły uwagę.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Marianna Schreiber w polskim show-biznesie to nośne nazwisko. 33-letnia celebrytka rozpoczęła karierę internetową jako żona posła na Sejm Łukasza Schreibera (pomimo rozwodu zachowała po nim nazwisko). Od początku swoim zachowaniem wzbudzała kontrowersje. Brała udział w programie Top Model, założyła własną partię Mam Dość 2023, zaczęła walczyć w MMA na galach freak-fightowych (rekord 4-2-0), w końcu została dziennikarką prawicowej telewizji wPolsce24.

W międzyczasie Marianna była w dwóch głośnych związkach. Po rozwodzie z Łukaszem Schreiberem związała się najpierw z Przemysławem Czarneckim, posłem z list PiS przez trzy kolejne kadencje, a następnie z działaczem narodowym Piotrem Korczarowskim, który przez tę relację utracił miejsce w sztabie Grzegorza Brauna. Ten ostatni związek też się rozpadł, więc pani Marianna jest do wzięcia.

Marianna Schreiber pochwaliła się nowym BMW. Wcześniej nie chciała tego samochodu

Ostatnio wokół Marianny Schreiber narosły kolejne kontrowersje, tym razem powiązane z jej samochodem. Jeszcze we wrześniu, na swoim profilu na Twitterze, chwaliła się, że woli żyć skromnie i wpłacać darowizny na Caritas, mimo że stać ją na nowe BMW.

Rozwiń

30 października Schreiber wrzuciła TikToka, na którym chwali się, że kupiła nowy samochód. Nie podała ani modelu, ani marki, dowiedzieliśmy się jedynie, że "odbiera go po swoich urodzinach" (te wypadały 18 listopada). Zdradziła także, że "warto było być cierpliwym, warto było czekać", co mogło zasugerować, że mówimy o jakimś droższym, nie byle jakim pojeździe.

Rozwiń

Wątpliwości Schreiber rozwiała dopiero 10 grudnia na swoim Instagramie. Wrzuciła filmik, na którym chwali się nabytym przez siebie BMW 318i z rocznika 2022. Internauci od razu wytknęli influencerce niekonsekwencję.

Marianna Schreiber w swoim nowym BMW. Internauci zarzucili jej hipokryzję

Część osób oczywiście przypomniała wrześniowego tweeta Marianny, w którym pisała o przeznaczaniu pieniędzy na Caritas, jednak zdecydowana większość skupiła się na wytknięciu niemieckiego pochodzenia pojazdu. Schreiber wielokrotnie w swojej działalności internetowej krytykowała Niemcy, więc internauci zaczęli ją pytać, czemu w takim razie wspiera gospodarkę naszych zachodnich sąsiadów.

Rozwiń

BMW serii 3 G20 - nowy samochód Marianny Schreiber

BMW serii 3 G20 to aktualna, siódma odsłona modelu z autosegmentu D. Zastąpiła w 2018 r. produkowaną od siedmiu lat generację F30. G20 wytwarzane jest jako 4-drzwiowy sedan (ten wariant posiada Marianna) oraz 5-drzwiowe kombi. W 2022 r. model przeszedł lifting, jednak influencerka posiada egzemplarz jeszcze sprzed modernizacji. Świadczą o tym chociażby przednie reflektory.

Pod maską 318i znajduje się dwulitrowa jednostka benzynowa o mocy 156 KM. Dzięki niej pojazd rozpędza się do "setki" w czasie 8,9 s. Średnie zużycie paliwa według portalu autocentrum.pl wynosi 7,7 l/100 km przy deklarowanych przez producenta 6,3 l.

Kierowcy BMW, które mierzy 4709 mm (długość) x 1827 mm (szerokość) x 1442 mm (wysokość) oraz posiada rozstaw osi wynoszący 2851 mm, dysponują bagażnikiem o pojemności 480-1059 l.

Ceny nowego BMW 3 w wersji po liftingu zaczynają się od 195 tys. zł.

Mazda CX-60 ma potężnego diesla i zachwyca zużyciem paliwa INTERIA.PL