Mapy Google z istotną zmianą. Nowa funkcja trafia do wszystkich

Spis treści: 01 Google Map wreszcie z widokiem trójwymiarowym

02 Nowa funkcja debiutuje jako ustawienie domyślne

03 Jak włączyć tryb trójwymiarowy w Google Maps?

Google Map wreszcie z widokiem trójwymiarowym

Popularna aplikacja Google Maps słynie ze swoich regularnych aktualizacji. Po ostatnich dużych i nieco kontrowersyjnych zmianach dotyczących kolorystyki map, teraz przyszła pora na dodanie nowego widoku nawigacyjnego. Mowa tu o możliwości wyświetlania trójwymiarowych modeli zabudowań.

Funkcja, która od wielu lat dostępna jest w innych systemach nawigacji, wreszcie debiutuje w aplikacji mapowej na telefonach i Android Auto. Nowy tryb 3D polega na zmianie perspektywy w widoku mapy oraz odwzorowaniu budynków, które nie są płaskimi prostokątami czy kwadratami, ale stały się przestrzennymi figurami geometrycznymi. Ich wielkość jest różna, w zależności od tego, jak duży obiekt odwzorowują. Przyznać trzeba, że dzięki temu nawigowanie staje się nieco łatwiejsze i pozwala na lepszą orientację w terenie.

Reklama

Zdjęcie Google Map i widok 3D / INTERIA.PL

Nowa funkcja debiutuje jako ustawienie domyślne

Pierwsze informacje o nowej funkcji w mapach Google pojawiły się już w trzecim kwartale 2023 roku. Początkowo o możliwości uruchomienia trójwymiarowego widoku informowali użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych. W kolejnych dniach rozwiązanie coraz częściej pojawiało się także u europejskich użytkowników - również w Polsce. Nie ma wątpliwości ,że opinie dotyczące nowej funkcjonalności okazały się szalenie pozytywne. Świadczyć o tym może fakt, że Google zdecydowało się uczynić trójwymiarowy widok nawigacji domyślnym - przynajmniej tak wynika z opinii przekazywanych przez użytkowników, którzy otrzymali już wspomnianą aktualizacje.

Jak włączyć tryb trójwymiarowy w Google Maps?

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wspomniany widok ręcznie deaktywować. By to zrobić należy uruchomić aplikację, a następnie kliknąć w ikonę "warstw" w prawej górnej części ekranu. Tam wśród opcji przedstawionych w formie kafelków zaznaczamy tryb 3D. Warto jednak zaznaczyć, że widok trójwymiarowy nie będzie widoczny na niewielkim powiększeniu mapy. Modele budynków pojawiają się dopiero, gdy mapę odpowiednio zbliżymy.

Użytkownicy, którzy otrzymali już wspomnianą funkcję zgłaszają również na pewien problem z jej działaniem. Rzekomo wspomniany widok 3D pojawia się wyłącznie, gdy nasz telefon jest ustawiony w trybie jasnego motywu. W przypadku zmiany na ciemny modele budynków znikają z ekranu nawigacji. Na obecną chwilę nie wiadomo jednak czy jest to błąd aplikacji, czy celowe działanie ze strony Google.