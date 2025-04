Mapy Google to wciąż jedna z najpopularniejszych aplikacji z nawigacją w naszym kraju. Bardzo często korzystamy z niej, kiedy np. jestem w nieznanym sobie mieście i chcemy np. udać się do jakiegoś lokalu czy kawiarni. Wówczas przeglądamy opinie o danych miejscach, by sprawdzić, które z nich polecają inni użytkownicy. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że część wysokich, pięciogwiazdkowych, ocen może nie być zgodna z prawdą.