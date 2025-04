Android Auto od dawna ułatwia korzystanie z aplikacji podczas jazdy - nawigacja, muzyka, komunikatory - wszystko pod ręką, w wersji zoptymalizowanej pod ekran samochodowy. Problem w tym, że brakowało jednej, teoretycznie błahej funkcji: szybkiego i intuicyjnego sposobu powrotu do systemu infotainment auta. W wielu przypadkach, żeby wyjść z Android Auto, trzeba było przeklikać się przez zagnieżdżone menu lub szukać fizycznego przycisku na konsoli. Niby nic wielkiego, ale podczas jazdy to po prostu rozprasza.

Nowy przycisk w Android Auto to nie tylko kwestia wygody. W grze jest również bezpieczeństwo. Wcześniej zmiana stacji radiowej czy dostanie się do ustawień auta wymagało kilku kliknięć lub przekierowania uwagi na inne miejsce niż droga. Teraz to jedno dotknięcie.

Co ważne, to zmiana po stronie oprogramowania, nie sprzętu. Czyli nie trzeba mieć nowego auta, żeby z niej skorzystać. Wystarczy aktualizacja aplikacji Android Auto na telefonie.

Przycisk wyjścia to najważniejsza zmiana, ale Android Auto 14.1 to nie tylko to. Google powoli przemyca do systemu kolejne funkcje, które mają poprawić jego atrakcyjność. Na liście nowości są m.in. proste gry, w które można zagrać, kiedy auto stoi - np. Angry Birds 2 czy Beach Buggy Racing. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że samochód jest zaparkowany.