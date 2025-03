W przypadku wersji 13.9 nie możemy mówić o rewolucji, ale raczej niewielkich, choć bardzo ważnych zmianach, które mogą spodobać się użytkownikom. Programiści Google przede wszystkim skupili się na poprawie wygody codziennego użytkowania i stabilności działania systemu. Dziennikarze amerykańskiego serwisu 9to6Google twierdzą, że główną nowością będzie komunikat przypominający kierowcy o konieczności zaciągnięcia hamulca ręcznego po zaparkowaniu. Dodatkowo wszystkie wyskakujące informacje zostaną uporządkowane w taki sposób, aby do kierowcy trafiały tylko te najważniejsze.

Użytkownicy Android Auto od dłuższego czasu zgłaszali problemy z nawiązywaniem oraz utrzymywaniem stabilnego połączenia bezprzewodowego. Oficjalnie nie pojawiły się informacje nad pracami w tym zakresie, jednakże testerzy mają nadzieje, że gruntowna modernizacja tego problemu pojawi się w nadchodzących aktualizacjach. Wiadomo jednak, że rozwiązane zostaną komplikacje związane z nieuruchamianiem się Android Auto po podłączeniu do radia samochodowego, wyborem niewłaściwego portu USB czy tzw. trybem debugowania. Łatwiej będzie także uzyskać szybki dostęp do prognozy pogody dla aktualnej lokalizacji samochodu.

Android Auto w wersji 13.9 został już udostępniony uczestnikom programu testowego, którzy mają za zadanie sprawdzić sposób działania nowych funkcji, a także zgłosić ewentualne błędy i sugestie. Wszystko wskazuje na to, że najnowsza wersja oficjalnie zadebiutuje podczas majowej konferencji Google I/O. Najprawdopodobniej poznamy wówczas też nowości wprowadzone w systemie Android Automotive, który fabrycznie instalowany jest w samochodach marek takich jak Porsche, Audi, Volvo czy Renault.

Google I/O to coroczna konferencja programistów, podczas której prezentowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, Androida i technologii webowych. Człon nazwy “I/O” jest akronimem od “Input/Output” oraz jednocześnie stanowi skrót od sloganu “Innovation in the Open”. Wydarzenie odbędzie się 20 oraz 21 maja w Shoreline Amphitheatre w Mountain View w Kalifornii i będzie można je śledzić online na stronie io.google.