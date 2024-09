Android Auto, podobnie jak jego odpowiednik dla telefonów z systemem iOS, czyli Apple CarPlay, to niezwykle przydatne interfejsy, które pozwalają obsługiwać wybrane aplikacje poprzez ekran systemu multimedialnego pojazdu. W ten sposób, korzystając z nawigacji czy platform streamingowych nie narażamy się na mandat, bo telefon wystarczy podłączyć do multimediów przez bluetooth czy kabel, a cała reszta dzieje się na fabrycznym ekranie auta.

Reklama

Wciąż jednak nie da się obsługiwać na przykład radia czy sterować playlistą muzyczną z pendrive’a przez Android Auto - aby to zrobić, należy po prostu zminimalizować okno i przejść do ustawień fabrycznego systemu pojazdu.

Nowa funkcja Android Auto już w trakcie testów

Jak donosi branżowy portal 9to5google.com, Google pracuje już nad kolejną wersją Android Auto (12.8). Specjaliści zajmujący się badaniem kodu zauważyli wskazówki w najnowszej wersji Android Auto dotyczące "lokalnych mediów samochodowych". Google dodało nową usługę i ikony do sterowania radiem w aplikacji, a najnowsza wersja wprowadza nową usługę i ikony do odtwarzania mediów lokalnych.

Ta funkcjonalność nie jest jeszcze dostępna, ale spekuluje się, że może pojawić się jako aplikacja, być może wykorzystująca ten sam podstawowy interfejs użytkownika, co inne aplikacje multimedialne w smartfonie. Albo będzie działać jako skrót, który prowadzi z powrotem do oprogramowania pojazdu. Wydaje się to jednak mniej prawdopodobne, zwłaszcza że zapewne wymagałoby to aktualizacji oprogramowania od producentów samochodów.

Ostatnia aktualizacja Android Auto miała miejsce 30 sierpnia 2024 roku. Aplikacja została pobrana już ponad 5 miliardów razy.