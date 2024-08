Mapy Google to jedna z najpopularniejszych aplikacji z nawigacją. Jej zaletą jest oczywiście fakt, że nie trzeba za nią płacić. Ponadto, by korzystanie z Map było jak najlepsze, amerykański gigant stale modernizuje swoją aplikację. Ostatnio informowaliśmy np. o zmianach w historii lokalizacji. Dotychczas dane były przechowywane w chmurze. Jakiś czas temu Google zapowiedział, że teraz będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Gigant nie zamierza zakończyć modyfikacji i wprowadza kolejne zmiany. Nowe będą jednak związane z samą wygodą obsługi menu.

Zmiany w Mapach Google. Co nowego?

W czasie prezentacji I/O 2024 w maju tego roku Google zapowiedział szereg nowości, które pojawią się w systemie. Jedną z nich było uproszczenie menu znajdującego się na pasku w dole ekranu. Właśnie ta zmiana może teraz przykuć wzrok użytkowników aplikacji.

Dotychczas menu podzielone było na pięć sekcji: "Odkrywaj", "Start", "Zapisane", "Opublikuj" oraz "Najnowsze". Teraz liczba opcji została ograniczona do trzech: "Odkrywaj", "Ty" i "Opublikuj". Funkcja "Ty" przejmie w większości możliwości sekcji "Zapisane". Znajdziemy tutaj np. listy użytkownika wraz z historią podróży. Ograniczenie liczby opcji w menu ma oczywiście sprawić, że korzystanie z Map Google będzie prostsze. Jak informuje portal 9to5google.com, nowy wygląd paska menu pojawia się w wersji 11.138.x Map Google na Androidzie. Użytkownicy urządzeń z systemem iOS muszą jeszcze poczekać.

Zdjęcie Google zmniejszyło liczbę opcji na dolnym pasku. Zamiast pięciu mamy trzy. / Mapy Google/zrzut ekranu /

Apple CarPlay i zgłaszanie zdarzeń drogowych

Lista nowości, które pojawiły się w ostatnim czasie w Mapach Google, jest jednak znacznie dłuższa. Jedną z nich jest możliwość zgłaszania różnego rodzaju zdarzeń drogowych, korków czy kontroli prędkości. Oczywiście rozwiązanie to jest już dobrze znane, ale dotychczas nie było oferowane w Apple CarPlay. Jak się jednak okazuje, amerykański gigant nadrobił tę zaległość. Na ekranie auta pojawia się teraz żółta ikona trójkąta. Po jej kliknięciu kierowca ma możliwość zgłoszenia utrudnień na drodze. W ten sposób może poinformować innych zmotoryzowanych o:

wypadku

korku

robotach drogowych

zamknięciu drogi

niesprawnym pojeździe

obiekcie na drodze

kontroli prędkości.