Mapy Google mocno się zmienią. Masz czas do jutra, inaczej stracisz dane

Google wprowadza ważną zmianę, jeśli chodzi o zapamiętywanie historii lokalizacji. Użytkownicy mają czas tylko do 15 września, by podjąć odpowiednie działania. Jeśli tego nie zrobią, stracą dostęp do historii odwiedzanych miejsc.

Zdjęcie Od 15 września ważne zmiany w Mapach Google. Lepiej jeszcze dziś sprawdź maila. / INTERIA.PL