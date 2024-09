Mapy Google wreszcie dostrzegły nową Zakopiankę. Nic, tylko jechać

Spis treści: 01 Zakopianka z Rdzawki do Nowego Targu. Na razie jedziemy 70 km/h

02 Google Maps wprowadzają w błąd kierowców

03 To jeszcze nie koniec prac nad Zakopianką

Nowa trasa z Rdzawki do Nowego Targu jest niemal w całości poprowadzona nowym śladem, na zachód od starej Zakopianki . Odcinek ma 16,1 km długości, dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a docelowo będzie połączona z innymi drogami poprzez cztery węzły - Obidowa, Klikuszowa oraz Nowy Targ Południe i Zachód (nie wszystkie są jeszcze gotowe). Budowa kosztował 995 mln zł.

Zakopianka z Rdzawki do Nowego Targu. Na razie jedziemy 70 km/h

Nowy odcinek to droga klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego - maksymalna dozwolona prędkość na tym odcinku będzie wynosiła 100 km/h. Powodem takiego stanu rzeczy jest górski teren oraz ostrzejsze niż na drogach ekspresowych zakręty i bardziej strome zjazdy i podjazdy. Drogowcy podkreślają jednak, że nowy odcinek został otwarty na zasadzie przejezdności, gdyż cała inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Formalnie rzecz biorąc, kierowcy wciąż jadą po placu budowy, dlatego tymczasowo na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. Ma to się zmienić w październiku, gdy nastąpi ostateczne zakończenie prac.

Wraz z otwarciem nowej drogi znikła możliwość przejazdu starą Zakopianką w dwóch miejscach - w okolicy budowanego węzła Klikuszowa i w Rdzawce. Wyjazd z Lasku i Klikuszowej do Rabki-Zdroju i Nowego Targu jest możliwy przez węzeł Obidowa oraz przez drogę lokalną łączącą Klikuszową i Sieniawę.

Dzięki udostępnieniu kierowcom nowego fragmentu Zakopianki można już przejechać dwupasmową drogą z Krakowa do Nowego Targu, co znakomicie ułatwia dojazd do Zakopanego.

Google Maps wprowadzają w błąd kierowców

Od środy nowy odcinek Zakopianki jest już widoczny w Google Maps. Wcześniej ta najpopularniejsza nawigacyjna aplikacja widziała tylko zamknięcie starej drogi i proponowała jazdę objazdami. Ale to już przeszłość, obecnie w drodze do Zakopanego można kierować się wskazaniami map od Google.



Zdjęcie Gdy uda się wyjechać z Krakowa, dojazd na parking w zakopiańskich Kuźnicach w środowe popołudnie zajmuje tylko godzinę i 30 minut / Fot: Google Maps /

Warto również zauważyć, że inne aplikacje nawigacyjne, jak Waze, Yanosik czy Automapa znacznie szybciej dostrzegły otwarcie nowej drogi.

To jeszcze nie koniec prac nad Zakopianką

Drogowcy nie składają jednak rękawic i zapewniają, że na modernizację czeka dalszy odcinek Zakopianki od Nowego Targu do Zakopanego. W sprawie jego przebudowy ruszyły już prace projektowe. Według krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie to przebudowa istniejącego odcinka drogowego, czyli zmodernizowana zostanie obecna trasa, tak żeby poprawić bezpieczeństwo i przepustowość. Prace budowlane na tym odcinku są planowane na rok 2028.