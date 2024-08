Spis treści: 01 Będą wyższe mandaty za parkowanie? Posłowie złożyli pismo

02 Wyższe mandaty za parkowanie. Odpowiedź ministerstwa

03 Czy będzie recydywa za parkowanie?

Będą wyższe mandaty za parkowanie? Posłowie złożyli pismo

Od pewnego czasu w Polsce trwa dyskusja na temat podniesienia stawek mandatów za nieprawidłowe parkowanie. Posłowie Paulina Matysiak z Lewicy, a także reprezentujący Koalicję Obywatelską Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski wystosowali do ministra spraw wewnętrznych i administracji pytanie, kiedy zostanie wprowadzona waloryzacja obecnego taryfikatora w tej kwestii.

Reklama

W piśmie politycy zwrócili uwagę, że kary za nielegalne parkowanie nie zmieniły się od ponad 20 lat. W tym czasie natomiast pensja minimalna wzrosła z 800 zł do 4 250 zł. Dodano również, że jazda wzdłuż chodnika oznacza mandat w wysokości aż 1,5 tys. zł, a grzywna za nielegalny postój to ciągle 100 zł.

Mało tego, posłowie chcieliby, żeby kierowcy, którzy łamią przepisy dotyczące parkowania karani mogli być karani na zasadach recydywy. W efekcie każdy, kto dopuściłby się takiego wykroczenia po raz kolejny w ciągu 24 miesięcy, musiałby liczyć się z podwójnie wyższym mandatem. Posłowie zwracają również uwagę, że z racji na niski mandat pozostawienie auta w miejscu do tego nie przeznaczonym może być dla kierowców w pewien sposób opłacalne. Politycy zwracają uwagę, że dwa dni legalnego postoju w warszawskiej Strefie Płatnego Parkowania to 114 zł.

Wyższe mandaty za parkowanie. Odpowiedź ministerstwa

Poselską interpelację skomentowało już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W odpowiedzi podpisanej przez sekretarza stanu w resorcie, Czesława Mroczka, że według resortu "należy uznać za słuszną argumentację Państwa Posłów w zakresie potrzeby dokonania stosownej korekty rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń w obszarze zatrzymania i postoju".

Taka deklaracja może oznaczać, że choć trudno powiedzieć kiedy, można zakładać, że zmiany w tej części taryfikatora wejdą w życie. Ministerstwo zaznaczyło również, że nieprzestrzeganie przepisów związanych z nieprawidłowym parkowaniem nie ogranicza się jednak tylko do wystawienia mandatu. Może się to zakończyć założeniem blokady na koło lub usunięciem pojazdu na koszt właściciela. Obie kary są zdecydowanie bardziej dotkliwe niż sam mandat.

Czy będzie recydywa za parkowanie?

Ministerstwo odniosło się również do propozycji wprowadzenia zasad recydywy do kar za nieprawidłowe parkowanie. Przedstawiciel resortu zwrócił wówczas uwagę, że dotyczy to naruszania wyłącznie najpoważniejszych przepisów z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Można więc wywnioskować, że według ministerstwa parkowanie do takich nie należy.