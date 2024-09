Mandat 1500 zł i 15 punktów karnych. Do niedzieli drogówka nie ma litości

Uwaga kierowcy, od poniedziałku do niedzieli na drogach całej Europy trwa wspólna akcja policji drogowej wymierzona w piratów drogowych. W ramach trwającego właśnie Europejskiego Tygodnia Mobilności, policjanci z drogówki uczestniczą w działaniach ROADPOL Safety Days. Akcja ma na celu walkę z agresją drogową. Co ciekawe, kampania nie obejmuje wzmożonych kontroli prędkości. Policjanci zwracają uwagę na szereg innych zachowań, z których każde kosztować może kierowcę nawet 1500 zł i do 15 punktów karnych.

Zdjęcie Do niedzieli 22 września trwa zmasowana akcja drogówki ROADPOL. Uwaga kierowcy - nie chodzi o prędkość / Adam Staśkiewicz / East News