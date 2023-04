Małe skrzyżowanie, wielka demolka. Fiat wylądował na masce Seata

Spis treści: 01 Kierowca Fiata nie ustąpił pierwszeństwa

Zgłoszenie o demolce na skrzyżowaniu przy ul. Sikorskiego w Libiążu wpłynęło do dyżurnego chrzanowskiej jednostki 4 kwietnia. Z otrzymanych informacji wynikało, że w zdarzeniu na drodze wojewódzkiej nr 780 uczestniczyły trzy samochody osobowe. Na miejscu szybko zjawił się patrol drogówki, który przesłuchał kierowców i ustalił okoliczności wypadku.

Kierowca Fiata nie ustąpił pierwszeństwa

Hiszpańskiego malucha prowadziła 20-letnia dziewczyna. Kiedy zbliżyła się do skrzyżowania, kierujący Fiatem Doblo 63-latek nie ustąpił jej pierwszeństwa przejazdu. Seat z dużą siłą uderzył w bok niebieskiego kombivana, przesuwając go na osobowe Volvo, którego 22-letni kierowca czekał, by bezpiecznie włączyć się do ruchu. W efekcie Doblo zatrzymało się na zderzaku szwedzkiego sedana, parkując kołami na masce Ibizy.

Kobieta została przetransportowana przez załogę pogotowia do najbliższego szpitala. Finalnie wszystko dobrze się skończyło, bowiem żadna z zaangażowanych w tę kolizję osób nie odniosła poważnych obrażeń. Kontrole trzeźwości wykazały, że wszyscy uczestnicy tego wypadku byli trzeźwi. Za spowodowanie tego groźnego wypadku 63-letni mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł i otrzymał 12 punktów karnych.

Zdjęcie 63-latek nie ustąpił pierwszeństwa. Dostał wysoki mandat / Policja / Policja

Do takich zdarzeń dochodzi często

Dojeżdżasz do skrzyżowania? Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i zwiększenie uwagi. Jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych z winy kierujących, jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Wiele zdarzeń drogowych ma miejsce na skrzyżowaniach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego, w tym zachować szczególną ostrożność. W ramach tego obowiązku należy m.in.: zwiększyć uwagę, obserwować drogę i jej otoczenie, jak również zachowania innych uczestników ruchu drogowego, dostosować prędkość jazdy do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

