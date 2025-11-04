W skrócie Robert Makłowicz ponownie zdecydował się na włoską markę Alfa Romeo, wybierając sportowy model Stelvio Quadrifoglio.

Auto przyciąga uwagę swoim potężnym silnikiem V6 o mocy 520 KM i niezwykłymi osiągami.

Cena nowego samochodu Makłowicza zaczyna się od 545 300 zł, a auto wyposażone jest w liczne nowoczesne systemy bezpieczeństwa i komfortu.

Od 2017 r. Robert Makłowicz był "twarzą" marki Alfa Romeo. Krytyk kulinarny wielokrotnie podkreślał, że uwielbia włoską motoryzację za wyjątkowy styl oraz niepowtarzalny charakter. Cztery lata później nastąpił chwilowy rozbrat, a w garażu Makłowicza stanął potężny SUV niemieckiej marki. Jeden z dealerów pochwalił się zdjęciami z odbioru BMW X7. Ta odmiana - X7 xDrive40i - wówczas wyceniana była na minimum 418 800 zł, jednakże ostateczna cena mogła być zdecydowanie wyższa za sprawą felg z gamy BMW Individual oraz kilku innych dodatkowych opcji wyposażenia.

Powrót do włoskiej motoryzacji. Makłowicz postawił na Alfę Romeo

Alfa Romeo to marka z ponad 100-letnią historią, która zgromadziła rzesze fanów na całym świecie. Robert Makłowicz po chwilowej przerwie ponownie wraca do producenta z Turynu decydując się na zakup modelu Stelvio Quadrifoglio, czym pochwalił się jeden z dealerów. To kolejne już Stelvio, którym jeździć będzie Makłowicz. Przypomnijmy, że rozpoczynając współpracę z włoskim producentem w 2017 r. kucharz postawił na pierwszego SUV-a w historii Alfy Romeo, czyli właśnie Stelvio. Pod maską jego egzemplarza znajdował się silnik benzynowy o mocy 280 KM, który współpracował z automatyczną skrzynią biegów.

Robert Makłowicz ma nowe auto. To Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio od chwili debiutu w 2016 r. uważana jest za jednego z najlepszych sportowych SUV-ów na rynku. Od tamtego momentu - choć minęło już 9 lat - nie zmieniło się zbyt wiele. Charakterystyczne kształty zostały zachowane, a wersję na rok modelowy 2025 najłatwiej poznać przede wszystkim po nowych przednich reflektorach, które otrzymały potrójny, diodowy wzór zastosowany już wcześniej w Tonale i nawiązujący do dawnych modeli marki.

Pod maską Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio pracuje podwójnie doładowana jednostka V6 o pojemności 2,9 l, która - według nieoficjalnych doniesień - jest skróconym o dwa cylindry silnikiem Ferrari. Generuje moc 520 KM oraz 600 Nm i może pochwalić się włoską charakterystyką. Sprint do setki zajmuje 3,8 s, a samochód osiąga maksymalną prędkość 283 km/h. Rasowy dźwięk już przy seryjnym układzie wydechowym potrafi przyprawić o gęsią skórkę, ale można go dodatkowo podkręcić decydując się na opcjonalny wydech firmy Akrapovic za 20 tys. zł.

Ile kosztuje nowy samochód Makłowicza? Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio to sportowy SUV

Oczywiście sama moc to nie wszystko, a na liście wyposażenia znajdują się wszystkie najbardziej zaawansowane systemy odpowiadające za bezpieczeństwo oraz umilenie podróży kierowcy i pasażerowi. Warto zaznaczyć, że Stelvio Quadrifoglio posiada adaptacyjne zawieszenie, a także mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu i system torque vectoring (mogący niezależnie rozdzielać moc między tylnymi kołami). Opcjonalnie można wyposażyć swój egzemplarz również w hamulce ceramiczno-węglowe.

Ile kosztuje Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio? Cena tego modelu w podstawowej wersji wyposażenia rozpoczyna się od 545 300 zł. Otrzymamy 20-calowe czarne felgi, zaciski hamulcowe w tym samym kolorze, sportowe fotele oraz kierownicę, a także wnętrze wykończone włóknem węglowym. Robert Makłowicz ponownie stał się zatem "Alfistą". Buon viaggio, Panie Robercie!

