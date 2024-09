O tym, że Łukasza Ż. zatrzymano w Niemczech pisaliśmy już wczoraj. Dziś rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował o szczegółach tego zdarzenia.

Gdzie zatrzymano Łukasza Ż.?

Jak się okazuje, Łukasz Ż. został zatrzymany w szpitalu w mieście Lubeka na północy Niemiec. Rzecznik prok. Piotr Antoni Skiba podał, że według nieoficjalnych informacji podejrzany ma obrażenia mogące wskazywać na powstanie w wyniku zdarzenia o charakterze wypadku samochodowego.

Co dalej z Łukaszem Ż.?

Ż. został tymczasowo aresztowany i wziął udział w posiedzeniu przed sądem w Niemczech. Podczas jego trwania nie wyraził zgody na uproszczoną ekstradycję do Polski. Niemiecka strona wdrożyła procedurę Europejskiego Nakazu Aresztowania i czeka na odpowiednie dokumenty ze strony polskiej. Według rzecznika przekazanie podejrzanego jest kwestią "jeśli nie dni, to tygodni".



Reklama

Kolejne zatrzymania w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej

Trwające śledztwo przyniosło dodatkowe efekty - doprowadziło do zatrzymania kolejnych dwóch mężczyzn, którzy przed zdarzeniem przebywali w towarzystwie podejrzanego i pozostałych podróżujących Volkswagenem. Razem spożywali alkohol w jednym z lokali gastronomicznych w Warszawie, po czym ruszyli samochodami w kierunku Pragi.

Zatrzymani to Kamil K., który jest właścicielem wypożyczalni samochodów, usłyszał zarzuty nieudzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wypadku i pomocnictwa w ukrywaniu się podejrzanego. To do niego należał Arteon, którym poruszali się uczestnicy wypadku i on po zdarzeniu zabrał do samochodu Łukasza Ż, by pomóc mu uniknąć odpowiedzialności.

Drugi zatrzymany to Aleksander G., który również przebywał z uczestnikami wypadku bezpośrednio przed jego zajściem.

Według rzecznika Prokuratury, lista zatrzymanych jeszcze nie jest kompletna, a sprawa jest rozwojowa.