Łódzkie MPK z nowymi Mercedesami. Potrafią same zahamować

"W marcu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź ogłosiło przetarg na dostawę 52 autobusów przegubowych. W ramach ogłoszonego zamówienia na dziesięcioletni wynajem pojazdów wraz z ich serwisowaniem zgłosiły się trzy konsorcja. Najlepszą ofertę złożyła firma EvoBus Polska wraz z Pekao Leasing. W ramach podpisanej umowy firma w ciągu 36 tygodni dostarczy 52 autobusy Mercedes-Benz Conecto G" - poinformował PAP Grzegorz Gawlik z Urzędu Miasta Łodzi.

Nie zakup a wynajem

Autobusy będą przewozić do 135 pasażerów, w tym 39 na miejscach siedzących. Przestrzeń pojazdów została zagospodarowana w taki sposób, aby zagwarantować miejsca dla podróżnych o ograniczonej zdolności ruchowej, w tym dla osoby podróżującej na wózku inwalidzkim oraz dla wózka dziecięcego. Są też niskopodłogowe i w pełni klimatyzowane, a także wyposażone w filtry antybakteryjne minimalizujące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów w autobusie.

Autobusy, które potrafią same zahamować

Pojazdy mają być wyposażone w system awaryjnego hamowania, który wykrywa zagrożenie ewentualnej kolizji, zmniejsza prędkość bądź hamuje, zapobiegając skutkom ewentualnej kolizji.

Dodatkowo zamontowany zostanie system monitorowania martwego pola prawej strony pojazdu - sygnalizujący ewentualną kolizję z przeszkodami stałymi lub ruchomymi podczas jazdy i skrętu w prawo.

Koniec z autobusami z wysoką podłogą

Będą to kolejne nowe autobusy, które trafią wkrótce do floty MPK-Łódź. Do tej pory udało się już wyłączyć z eksploatacji ostatnie pojazdy z wysoką podłogą. Tylko w ostatnich miesiącach na łódzkich ulicach pojawiły się nowe 22 przegubowe Solarisy, 29 autobusów Solaris Urbino mild hybrid oraz 17 elektrycznych Volvo.