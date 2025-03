Lidl już w najbliższą sobotę (29 marca) zaproponuje w swoich sklepach szereg produktów, które z pewnością zainteresują kierowców. Zaczęła się już wiosna, temperatury są na stosunkowo wysokim poziomie, a to sprzyja wiosennym porządkom lub przygotowaniom samochodów do bardziej sprzyjających warunków pogodowych. W efekcie w sobotę na sklepowych regałach pojawią się produkty marki Parkside.

Narzędzia do wymiany opon w Lidlu

Wysokie temperatury sprawiają, że zbliża się czas wymiany opon na letnie. I tak w ofercie Lidla znaleźć będzie można np. klucz udarowy z akumulatorem o pojemności 4 Ah, trzema kluczami nasadowymi czy zintegrowanym LED-owym oświetleniem. Jego regularna cena to 599 zł, ale od jutra kupić go będzie można w cenie o 100 zł niższej.

Ewentualną samodzielną wymianę kół ułatwi również podnośnik hydrauliczny z udźwigiem do dwóch ton i wysokością podnoszenia 13,5-34,2 cm. Jego cena to 149 zł.

Jakie produkty do dbania o samochód w Lidlu?

Z kolei miłośnicy szeroko pojętego detailingu będą mogli zadbać o stan swojego samochodu za pomocą np. zestawu do reflektorów w cenie 39,99 zł. Obejmuje on uszczelniacz, szmatki do polerowania czy paski szlifierskie). Oprócz tego w ofercie znajdzie się również zestaw pokrowców na fotele w cenie 79,99 zł.